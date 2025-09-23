El gesto de Donald Trump: respaldo impreso a Milei y apoyo total para 2027

En medio de una breve pero significativa reunión bilateral entre el presidente argentino Javier Milei y su par estadounidense Donald Trump en Nueva York, un gesto de apoyo no pasó desapercibido: Trump entregó a Milei una carpeta con una copia impresa del mensaje de respaldo que había publicado minutos antes en su cuenta de Truth Social. Este gesto simbolizó el respaldo total del mandatario estadounidense hacia el gobierno de Milei, en especial a su gestión económica y su futuro político.

El contenido del mensaje, que Trump entregó personalmente a Milei, comenzaba con una cálida y rotunda afirmación: "El muy respetado presidente de Argentina, Javier Milei, ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso para el gran pueblo argentino, avanzando en todos los niveles a una velocidad récord".

El mensaje continuaba destacando la ardua tarea que Milei había tenido que afrontar al asumir la presidencia: "Él heredó un ‘desorden total’ con una inflación horrible causada por el anterior presidente de la izquierda radical (al igual que el deshonesto Joe Biden, el peor presidente en la historia de nuestra nación), pero ha devuelto la estabilidad a la economía argentina y la ha elevado a un nuevo nivel de prominencia y respeto".

Trump no dejó de reconocer el trabajo que Milei ha realizado en poco tiempo, destacando que, gracias al presidente argentino, "Argentina se ha convertido en un fuerte aliado de los Estados Unidos". Además, el mandatario norteamericano enfatizó la relación entre ambos países, subrayando que espera seguir trabajando estrechamente con Milei para que ambos países continúen por sus respectivos caminos de éxito.

El mensaje de Trump culminaba con un apoyo incondicional hacia el futuro político de Milei: "Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y ganador, y tiene mi respaldo completo y total para la reelección como presidente, ¡nunca te decepcionará!".

Reacciones de Milei y su equipo

En respuesta a este gesto, Javier Milei agradeció públicamente a Trump a través de un posteo en Truth Social: "Muchas gracias, Presidente Donald Trump, por su gran amistad y este gesto extraordinario."

El ministro de Economía, Luis Caputo, quien también estuvo presente en la reunión en la sede de la ONU, compartió su entusiasmo en la red social X (anteriormente Twitter), destacando lo significativo de la cumbre.

"No se imaginan lo emocionante que fue la reunión…!!", expresó Caputo, y continuó, agradeciendo a quienes fueron interlocutores clave de la comitiva argentina: "Impresionante reunión! Impresionante apoyo a la gestión de nuestro Presidente Javier Milei! Argentina será próspera! Gracias Presidente de los Estados Unidos Donald Trump. @realDonaldTrump Gracias Secretario Scott Bessent. Gracias Secretario Marco Rubio".

El mensaje institucional

Desde la cuenta oficial de X (anteriormente Twitter) de la Oficina del Presidente de Argentina, también se destacó la entrega del mensaje impreso por parte de Trump: "El Presidente Javier Milei recibió por parte del Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la publicación impresa en la red social Truth donde expresa su apoyo al Gobierno Nacional", se leyó en la publicación oficial.

Este respaldo formal subraya el momento clave que atraviesa la relación entre ambos países, con Estados Unidos consolidándose como un aliado estratégico para el gobierno de Milei, especialmente en el contexto económico actual.

Un apoyo decisivo

Este gesto de Trump no solo refuerza el vínculo bilateral entre Argentina y Estados Unidos, sino que también tiene una fuerte carga simbólica de cara a las elecciones legislativas de octubre de 2025 y la futura reelección de Milei en 2027. El respaldo de Trump podría ser un factor determinante para consolidar la imagen de Milei como un líder capaz de generar estabilidad y reformas económicas en medio de un entorno internacional y local desafiante.