Central Norte, abocado a la tarea de cerrar desvinculaciones

La dirigencia de Central Norte puso especial énfasis en lograr los acuerdos de las desvinculaciones con aquellos futbolistas que no figuran en los planes del DT Pablo Fornasari, para armar el plantel que competirá en el próximo torneo de la Primera Nacional, edición 2026.

Entre los miembros de la comisión directiva del club azabache que encabeza Leandro Etchezar, la tarea se plantea en reunir el dinero para cerrar las negociaciones, que significará dar un paso hacia adelante por el hecho de ir confirmando un plan de trabajo y que abarca la llegada de refuerzos que se sumaran al grupo que conduce Fornasari.

Sin competencia todo se hace más complicado en la institución cuerva, con relación al orden financiero, que para tratar las rescisiones se debe cumplir con los pagos que se establece mediante los contratos respaldados por Agremiados.

Las conversaciones con el propósito de llegar a buen puerto entre las partes son las pautas establecidas, teniendo presente del tiempo que aun se dispone para el inicio del próximo campeonato.

La experiencia por la participación en la Primera Nacional, después de 36 años, dejó un buen aprendizaje y es por ello que se busca no entorpecer los lineamientos trazado para un futuro inmediato.