9 de Noviembre, Salta
Andrés Calamaro
Clima en Salta
Superclásico
Conflicto en Medio Oriente
Eva De Dominici
Stranger Things
Milei en Bolivia
Bolivia
MateSalta
Deportes

Con dos goles de Messi, Inter Miami arrolló 4-0 a Nashville y se clasificó a las semifinales del Este en la MLS

El equipo de Javier Mascherano no tuvo problemas para ganar de local en el tercer partido de la serie. Se medirá ante Cincinnati en la siguiente ronda.
Domingo, 09 de noviembre de 2025 00:24
Inter Miami firmó este sábado por la noche una actuación categórica al derrotar 4-0 a Nashville y meterse, por primera vez en su historia, en las semifinales de la Conferencia Este de la MLS. Con Lionel Messi como figura central, autor de dos goles y una asistencia, el equipo de Florida manejó el trámite de principio a fin en el Chase Stadium y liquidó la serie con autoridad. El argentino Tadeo Allende acompañó la fiesta con un doblete que selló una jornada histórica para las Garzas, que ahora irán ante Cincinnati.

 

 

 

 

 

 

Para este encuentro, Javier Mascherano introdujo un solo cambio respecto al partido anterior: el ingreso del argentino Mateo Silvetti en lugar del uruguayo Luis Suárez, suspendido y presente en uno de los palcos. Silvetti formó dupla en ataque con Messi. También fueron titulares sus compatriotas Rocco Ríos en el arco, Rodrigo De Paul, Baltasar Rodríguez y el propio Allende.

 

El arranque tuvo poco de clima de playoffs: ritmo bajo, precauciones y escasa tensión. Sin embargo, alcanzó una sola acción para romper la monotonía. A los diez minutos, una presión alta de Ian Fray generó un pase atrás comprometido que terminó rebotando en Allende. La pelota quedó en posesión de Messi, ya en zona ofensiva. El capitán encaró, desacomodó a su marcador y, tras perfilarse, definió con un zurdazo bajo que se filtró junto al segundo palo. El arquero Joe Willis no llegó a reaccionar. Era el 1-0 que abrió el camino de un triunfo que después sería inapelable.

