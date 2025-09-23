PUBLICIDAD

23 de Septiembre, Salta, Centro, Argentina
Internacionales

VIDEO. Javier Milei se reunió con Trump y recibió su respaldo: “Tiene mi total respaldo para la reelección”

El republicano calificó al libertario como “un líder verdaderamente fantástico y poderoso”.
Martes, 23 de septiembre de 2025 14:06
El presidente Javier Milei se reunió esta mañana con su par de Estados Unidos, Donald Trump, en Nueva York, y recibió el respaldo del republicano para las próximas elecciones. 

“Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y GANADOR, y tiene mi completo y total respaldo para la reelección como presidente. ¡Nunca los defraudará!”, sostuvo Donald Trump a través de su red Truth Social.

En la misma línea, precisó: “El muy respetado presidente de Argentina, Javier Milei, ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso para el gran pueblo de Argentina, avanzando en todos los niveles a una velocidad récord”.

"Heredó un ‘desastre total’ con una inflación horrible causada por el anterior presidente de izquierda radical (muy parecido al corrupto Joe Biden, el PEOR presidente en la historia de nuestra nación), pero ha devuelto la estabilidad a la economía de Argentina y la ha elevado a un nuevo nivel de prominencia y respeto", sentenció sobre la gestión de Alberto Fernández.

Por su parte, destacó la buena relación con la Argentina, y manifestó la voluntad de continuar trabajando de manera conjunta. 

 

 

Noticia en desarrollo…

