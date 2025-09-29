¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

29 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
caso Pablo López
Conflicto en Medio Oriente
Martín Fierro 2025
Tragedia en China
Martín Fierro 2025
Los Simpson
Morena Rial
Elecciones 2025
Leiva Joyas
Bebés prematuros

Salta

Juan Esteban Romero renunció al bloque Salta tiene Futuro y conformó el monobloque Compromiso Republicano

El legislador señaló que la decisión se fundamenta en la negativa sistemática a otorgarle cupo para la presentación de proyectos dentro del bloque al que pertenecía.
Lunes, 29 de septiembre de 2025 18:22
El diputado provincial Juan Esteban Romero anunció su renuncia al bloque Salta tiene Futuro y la conformación de un nuevo monobloque denominado Compromiso Republicano.

La decisión se fundamenta en la negativa sistemática a otorgarle cupo para la presentación de proyectos dentro del bloque al que pertenecía. Esta situación, según Romero, le impidió ejercer plenamente sus funciones legislativas y privó a la sociedad salteña del debate de iniciativas relevantes, entre ellas el proyecto de ley de Narco Test, una herramienta destinada a reforzar la transparencia en la política y la lucha contra el narcotráfico.

"No se me otorgó ningún cupo para presentar proyectos. Peor aún, nunca recibí una explicación, solo un silencio que considero sospechoso y contrario a la transparencia que la sociedad exige. Ante este panorama, continuar dentro del bloque carece de sentido. Por eso decidí constituirme en un bloque propio, Compromiso Republicano, desde donde impulsaré directamente el tratamiento del Narco Test y todas las iniciativas que fortalezcan la institucionalidad”, afirmó Romero.

El legislador remarcó que su decisión busca abrir el debate en la Cámara de Diputados y devolverle centralidad a la sociedad:

“El Narco Test no tiene que ser un motivo de confrontación, sino una oportunidad para recuperar la confianza en la política. Confío en que este paso marque el inicio de un debate serio, responsable y de cara a los salteños”.

 

 

 

 

 

