Siete plazas, 700 feriantes y miles de visitantes: así será la Feria del Milagro en Salta

La Feria del Milagro ya está en marcha. Según confirmó Esteban Carral, secretario de Espacios Públicos de la Municipalidad, son 700 los feriantes inscriptos para esta edición, que se extenderá desde el 11 hasta el 15 de septiembre. Cada puesto, de 3 por 3 metros, debió abonar un canon de $128.400 por los cinco días, monto fijado por ordenanza municipal.

Distribución de los puestos

La ubicación será nuevamente en el Parque San Martín, donde se dispondrán siete plazas: cinco para artesanías, masitas y reventa de productos; una y media destinadas exclusivamente a gastronomía; y otra en calle San Juan con juegos inflables para los niños.

Novedad: pantallas gigantes en la feria

Una de las principales novedades será la transmisión en vivo de la novena y la procesión a través de pantallas gigantes instaladas en la plaza del lago.

Refuerzo de infraestructura y servicios

Se trabajó en la instalación de nuevas luminarias dobles, siete por cada plaza, lo que garantiza un espacio iluminado. Además, se dispuso un refuerzo de baños químicos, asistencia sanitaria, SAMEC y Protección Ciudadana, con puestos de emergencia equipados en cada sector.

Horarios y cierre de la feria

El horario de apertura será de 10 a 22 horas todos los días, con cierre especial la noche del 15 de septiembre, una vez concluida la procesión. Luego se realizará la limpieza integral del Parque, que quedará habilitado con normalidad el día 16.

Procedencia de los feriantes

El 80% de los feriantes ya participó en la edición pasada. Un 15% de los cupos estaba destinado a comerciantes de otras provincias, pero no se cubrió en su totalidad, por lo que se amplió la participación para feriantes del interior de Salta.

No hay estimaciones oficiales sobre la cantidad de visitantes. El año pasado, según destacó Carral, la feria fue multitudinaria los días 14 y 15 de septiembre.