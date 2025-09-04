Suma más miembros la Academia Güemesiana

El pasado viernes 29 de agosto se sumaron a la Academia de Historia del Instituto Güemesiano de Salta la historiadora Virginia Pastrana en el sitial "Domingo Güemes" y el Dr. Marcelo Ruibal en el sitial "Joaquín Castellanos".

Pastrana es historiadora y cursos sus estudios en la UNSa. Es desde el año 1996, Directora Civil del Museo del Regimiento de Caballería de Exploración de Montaña 5to. "Gral. Güemes" de Cuartel de Los Infernales; preside la Comisión Argentina "Marcha de San Lorenzo" Capitulo Salta; integra entidades históricos, tradicionalistas y diferentes comisiones culturales del país.

El Dr. Marcelo Ruibal es abogado egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Desarrolló su tareas de investigación en el área de historia; es miembro del Instituto de Estudios Históricos de Salta "San Felipe y Santiago es integra la Comisión Permanente "Guardia Bajo las estrellas" y la Comisión Argentina "Marcha de San Lorenzo Capítulo Salta.