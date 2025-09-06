Milagro para el Mundo: se espera 700 mil personas en el Triduo

La Municipalidad de Salta, a través del Ente de Turismo, anunció el proyecto “Caminos del Milagro”, una iniciativa que busca acompañar y poner en valor la peregrinación de miles de fieles que llegan cada año a la ciudad para renovar su fe. Esto se viene realizando de forma participativa junto a la Pastoral de turismo de la arquidiócesis, la Ucasal, la Catedral Basílica de Salta.

La subsecretaria de Desarrollo Turístico, Julieta del Carpio, explicó que el municipio se prepara con un gran despliegue para recibir a más de 700 mil personas que visitan la ciudad durante septiembre, en el marco de las celebraciones del Milagro.

En este sentido, destacó que el 14 de septiembre se homenajeará a los peregrinos en la tradicional Rotonda de Limache, que este año contará con adecuaciones especiales para garantizar un espacio de encuentro más organizado y seguro para quienes llegan con sus velas en vigilia.

El proyecto “Caminos del Milagro” contempla la señalización de los ingresos de peregrinos a la ciudad; la renovación de la Rotonda del Milagro; la incorporación de grupos escultóricos en parques lineales que rindan homenaje a la fe y el esfuerzo de quienes recorren kilómetros a pie; y la señalización de carteles pintados sobre calzada en puntos estratégicos.

“Se trata de reconocer estas manifestaciones de fe y de poner en valor la espiritualidad de un pueblo que se expresa en cada paso de los peregrinos”, sostuvo Del Carpio.

Asimismo, se informó que municipios del Valle de Lerma también se están sumando a la iniciativa, instalando señales que visibilizan los caminos de fe y la magnitud que tiene esta festividad para todos los salteños.

La Municipalidad de Salta, junto al Ente de Turismo y distintas áreas municipales, trabaja para recibir, contener y acompañar a los fieles que cada año eligen la ciudad como epicentro de su devoción.