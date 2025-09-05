Clima en Salta: ¿cuándo vuelve el calor a la ciudad?

inicia sesión o regístrate.
El clima en Salta mostrará una paulatina recuperación de las temperaturas en los próximos días, con jornadas soleadas y un marcado ingreso de aire cálido desde el lunes, según adelantó a El Tribuno el meteorólogo Edgardo Escobar.
El pronóstico día por día
-
Sábado: mínima de 3°C y máxima de 17°C, con cielo parcialmente nublado.
-
Domingo: mínima de 3°C y máxima de 18°C, también con nubosidad parcial.
-
Lunes: se espera el ingreso de aire cálido, con cielo despejado y temperaturas entre 5°C y 27°C.
-
Martes: continuará el buen tiempo, despejado, con mínima de 5°C y máxima de 25°C.
-
Miércoles: otra jornada soleada, con mínima de 7°C y máxima de 28°C.
-
Jueves: se prevé cielo parcialmente nublado, con temperaturas entre 7°C y 21°C.
-
Viernes: cielo despejado, mínima de 5°C y máxima de 22°C.
Una mejora sostenida
Escobar destacó que, a diferencia del brusco descenso térmico que se vivió el jueveso, “en un pronóstico por dos semanas no se observa una baja marcada en la temperatura”.