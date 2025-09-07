VIDEO: monseñor Bernacki pidió a los peregrinos del Milagro confesarse antes de salir hacia la Puna

En el marco del segundo día de la novena al Señor y la Virgen del Milagro, el monseñor Dante Bernacki envió un mensaje especial a los peregrinos de la Puna salteña y a quienes parten desde distintos puntos de la provincia.

“El destino es el Santuario del Señor y la Virgen, y la peregrinación se sostiene en la fe, la esperanza y la caridad. No se trata de un entrenamiento ni de una competencia, sino de enamorarnos del Señor y la Virgen del Milagro, ponernos en camino para encontrarnos con ellos y renovar el pacto de fidelidad”, expresó el prelado.

Bernacki también insistió en la importancia de la confesión previa a la salida, ya que durante la caminata resulta casi imposible atender a la gran cantidad de fieles. “Traten de ir a sus comunidades y confesarse, porque esto nos permite acceder a la Eucaristía, el Cristo viviente, y hacer bien la peregrinación. De lo contrario, llevamos nuestros pecados de paseo y regresamos con los mismos o con más”, remarcó.

Finalmente, llamó a vivir la experiencia con entusiasmo: “El Señor es Emmanuel, Dios con nosotros, y la Virgen Santísima siempre nos muestra el camino hacia el corazón de Jesús. Bendiciones para todos los peregrinos”.