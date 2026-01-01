Wichi Toledo agradece un año de trabajo y confianza compartida

A lo largo de este año, tuvimos el honor de acompañar proyectos estratégicos para el desarrollo del país como Taca Taca, Ganfeng Lithium, Solaroz y tantos otros clientes; así como de trabajar junto a empresas que, al igual que nosotros, creen en una minería responsable, segura y de calidad técnica. A cada uno de nuestros clientes, proveedores y aliados, queremos expresarles un profundo agradecimiento por la confianza depositada en nuestro equipo.

Nada de lo alcanzado habría sido posible sin el esfuerzo y la dedicación de quienes conforman Wichi Toledo. Nuestros trabajadores son el corazón de cada obra: hombres y mujeres que, con compromiso y profesionalismo, hacen posible que cada proyecto llegue a buen puerto.

Con la misma convicción que guía nuestro trabajo desde hace más de quince años, seguimos apostando al crecimiento del norte argentino y al fortalecimiento de una industria minera que genera desarrollo y oportunidades.

Les deseamos un feliz y próspero 2026, con nuevos desafíos y metas compartidas.

Wichi Toledo SRL

Perforaciones • Obras Civiles • Servicios a la Minería

Certificación ISO 9001:2015

