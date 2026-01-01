PUBLICIDAD

28°
1 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Calor en Salta
armamento militar
Medio ambiente
accidente en machu pichu
Maxi López
cortes en la ruta 68
Lionel Scaloni
Nació el primer bebé
Salta

Wichi Toledo agradece un año de trabajo y confianza compartida

2025 fue un año de grandes desafíos y también de logros para Wichi Toledo SRL, una empresa salteña que continúa consolidando su trayectoria en perforaciones profundas, obras civiles y servicios a la minería.
Jueves, 01 de enero de 2026 13:08
A lo largo de este año, tuvimos el honor de acompañar proyectos estratégicos para el desarrollo del país como Taca Taca, Ganfeng Lithium, Solaroz y tantos otros clientes; así como de trabajar junto a empresas que, al igual que nosotros, creen en una minería responsable, segura y de calidad técnica. A cada uno de nuestros clientes, proveedores y aliados, queremos expresarles un profundo agradecimiento por la confianza depositada en nuestro equipo.

Nada de lo alcanzado habría sido posible sin el esfuerzo y la dedicación de quienes conforman Wichi Toledo. Nuestros trabajadores son el corazón de cada obra: hombres y mujeres que, con compromiso y profesionalismo, hacen posible que cada proyecto llegue a buen puerto.

Con la misma convicción que guía nuestro trabajo desde hace más de quince años, seguimos apostando al crecimiento del norte argentino y al fortalecimiento de una industria minera que genera desarrollo y oportunidades.

Les deseamos un feliz y próspero 2026, con nuevos desafíos y metas compartidas.

Wichi Toledo SRL
Perforaciones • Obras Civiles • Servicios a la Minería
Certificación ISO 9001:2015
 

