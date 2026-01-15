Empresa aérea de Salta dará el salto con un avión diferente

Con títulos como "Se viene el primer Dash 8 argentino", "El regreso del Dash" y "Una empresa de Salta trae un avión diferente a los habituales de la región", sitios de aeronavegación, viajeros frecuentes y spotters (entusiastas que observan y fotografían aeronaves en movimiento), destacaron el gran salto que Flytec se dispone a dar en sus servicios regionales con la incorporación de un biturbohélice de origen canadiense reconocido por su velocidad, eficiencia, versatilidad y capacidad para operar en pistas cortas y aeródromos a gran altitud.

El portal Aeroespotter resaltó que Flytec, una compañía aérea que surgió en febrero de 2018 de la visión de tres empresarios de Salta, Carlos Juncosa, Jorge Zambruno y Emiliano Gómez Martínez, fue creada para brindar vuelos charter, ejecutivos, traslados sanitarios y servicios especiales a empresas mineras en zonas cordilleranas, con un acceso a lugares con poca conectividad e infraestructura de manera segura, rápida y confortable.

El sitio remarcó que Flytec, firma que presentó en diciembre de 2020 su división Fly Tour Argentina con la meta puesta en generar mayor desarrollo y potenciar la oferta turística de Cafayate, Cachi y la Puna salteña, cuenta con importantes instalaciones en el aeropuerto internacional Martín Miguel de Güemes.

La empresa aérea se afianzó en Salta y vecinas provincias del norte argentino con una flota de Beechcraf Super King Air (con configuraciones de seis a ocho plazas) suplementada con aeronaves de mayor capacidad, como el Beech 1900 (19 asientos), y un servicio de helicóptero con un Bell 206 Long Ranger III.

Avalada en su éxito, Flytec decidió dar un nuevo salto al adquirir la aeronave biturbo Dash 8 Q 4000, que hasta hace pocos meses integró la flota de Flybe, una compañía aérea del Reino Unido, y que días atrás fue reportada con sus flamentes colores, insignias y matrícula argentina (LV-KOY), pronta a ser incorporada a los servicios regionales de la empresa aérea salteña.

El Dash 8 Q400 es un turbohélice rápido y eficiente, con capacidad para 70 y hasta 90 pasajeros, dependiendo de la configuración con la que se dispongan los asientos en función del carácter de los vuelos regionales. Sus dos propulsores Pratt & Whitney PW150A le permiten alcanzar velocidades de crucero de 650 kilómetros por hora, con una autonomía de más de 2.500 kilómetros, y operar en pistas cortas.

En sitios de compañías aéreas y portales especializados como los de ANA, WestJet, Sur Air, Conair, Aerial Firefighting, Gaceta Aeronáutica, Airport Technology y avionescomerciales.blog su versatilidad y menor impacto ambiental con respecto a otros aviones de su clase son resaltados junto a su velocidad, eficiencia y capacidad para operar en pistas cortas y emplazadas a gran altitud, como las que presentan muchos de los aeródromos de Sudamérica.

El Dash 8 es un turbohélice que diseñó y desarrolló para vuelos regionales De Havilland Canada, compañía que más tarde fue adquirida por Bombardier. El modelo que incorporará Flytec, el Q400, es la versión más moderna y destacada.

Años atrás, Southern Winds utilizó al Dash 8 en sus vuelos en Argentina, "pero en una versión más corta que la que incorporará la empresa aérea de Salta", remarcó el sitio Sir Chandler, Blog de un Viajero Frecuente, tras precisar que al Dash 8 Q400, de características parecidas a las del ATR72, es muy común verlo en aeropuertos de Estados Unidos y Canadá.

"Será interesante verlo en operaciones, y seguramente en el aeropuerto de Salta sea donde pase más tiempo", anticipó ese portal, tras recalcar que la aeronave que Flytec sumará a su flota "es un avión diferente a los habituales de la región" por su flexibilidad y probada capacidad para operar en zonas montañosas, aterrizar y despegar en pistas cortas y conectar destinos remotos.

Su velocidad, eficiencia en el consumo de combustible, gran autonomía y confiabilidad son factores que fuentes entendidas consideran óptimos para las aerolíneas que enfrentan la compleja geografía sudamericana. Y dentro de esas consideraciones, fueron mencionadas puntualmente algunas de las pistas que tiene la Puna salteña en salares donde se desarrollan actualmente grandes proyectos mineros.

Datos claves

Matrícula argentina

El Dash 8 Q400 ya luce registro nacional (LV-KOY) y se prepara para operar en vuelos regionales. La aeronave operó en Europa.

Clave para la Puna

Su capacidad para pistas cortas y gran altitud lo vuelve estratégico para minería y turismo en el norte. Tiene más de 70 asientos.