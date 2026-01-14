Falleció Melania Pérez, una voz única y emotiva del folclore salteño

La cantante folclórica salteña Melania Pérez falleció a los 76 años. Nacida el 19 de octubre de 1949 en la ciudad de Salta, fue considerada por sus pares como una de las voces más importantes y conmovedoras del folclore argentino, con una trayectoria marcada por la profundidad interpretativa, la coherencia artística y el respeto por la raíz cultural.

Su camino en la música comenzó en la adolescencia, a fines de la década de 1960, cuando se incorporó al conjunto vocal Las Voces Blancas, donde aportó un sello distintivo y una fuerte impronta folclórica. Más tarde fue convocada por el compositor Gustavo “Cuchi” Leguizamón para integrar el grupo Vale Cuatro, experiencia que resultó clave en su formación artística.

Durante los años ochenta formó el Dúo Herencia junto a su esposo Icho Vaca y, en la década siguiente, presentó el espectáculo Los pájaros de la memoria, junto a Gerardo Núñez y Miguel Ángel Pérez, una propuesta que reflejó su búsqueda estética y su vínculo con la memoria cultural del norte argentino.

Dueña de una interpretación austera y profunda, Melania Pérez construyó una identidad basada en lo que muchos definían como “la difícil sencillez” de quienes tienen algo verdadero para decir. En su primer trabajo discográfico como solista, Luz del aire, abordó un repertorio integrado por obras de César Perdiguero, Armando Tejada Gómez, Manuel Castilla, Eduardo Falú y el propio Cuchi Leguizamón, acompañada por músicos de gran trayectoria como Walter Ríos, Colacho Brizuela, José Santucho y Lalo Romero.

En 2002 grabó su segundo disco, Igual que el agua… cantando, bajo la producción de León Gieco. Ese trabajo fue ternado a los Premios Gardel como mejor intérprete femenina de folclore y contó con la participación de figuras centrales de la música popular argentina como Jaime Torres, Alfredo Ábalos, Peteco Carabajal, Nicolás Brizuela y Lucho González. La obra consolidó una carrera que nunca cedió a los facilismos ni a las exigencias del mercado.

Además de su labor artística, Melania Pérez fue una docente de canto muy reconocida en la ciudad de Buenos Aires y se encontraba vinculada a proyectos internacionales, entre ellos una gira por Europa junto a Dino Saluzzi y Juan Falú, con presentaciones previstas en Francia y España.

Su canto, atravesado por la raíz bagualera y un conocimiento profundo del folclore, deja una huella imborrable en la música popular argentina. Con su muerte se apaga una voz fundamental, pero permanece una obra que seguirá dialogando con la memoria cultural del país.