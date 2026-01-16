Celulares sin arancel: aún no se refleja en los precios

En Salta, la eliminación del arancel a la importación de celulares todavía no se refleja en las vidrieras. Según un relevamiento realizado por El Tribuno entre comercios especializados, la baja de precios recién podría comenzar a verse dentro de algunas semanas o directamente en febrero, ya que los locales aún cuentan con stock ingresado bajo el esquema anterior, cuando seguía vigente el derecho de importación del 9,5%. "Los equipos que están hoy en venta fueron comprados con ese costo. Hasta que no se renueve la mercadería, los precios no van a cambiar de manera significativa", explicaron desde el sector.

La expectativa es que, con el ingreso de nuevos lotes ya sin arancel, los valores comiencen a ajustarse de forma gradual. No todos los modelos bajarían al mismo tiempo ni en la misma proporción, porque en el precio final también inciden los impuestos internos, los costos logísticos, el tipo de cambio y los márgenes comerciales. Por eso, algunos equipos podrían mostrar leves correcciones en el corto plazo, mientras que otros recién reflejarían la medida a lo largo de febrero.

A nivel nacional, desde ayer rige el arancel cero para la importación de teléfonos celulares, tras completarse el cronograma dispuesto por el decreto 333/2025. La norma había reducido el derecho de importación del 16% al 9,5% en mayo del año pasado y fijó su eliminación total para mediados de enero de este año. El objetivo oficial es bajar precios, reducir la brecha con el exterior y aumentar la competencia en el mercado local.

El Gobierno sostiene que la quita del impuesto podría generar una reducción de precios de hasta el 30% en algunos modelos, aunque admite que el impacto no será inmediato. El propio decreto señala que la medida apunta a "mejorar las condiciones de oferta, reducir los precios de mercado y facilitar el acceso de los consumidores", en un contexto donde la diferencia con países vecinos sigue siendo marcada: hoy un iPhone 17 ronda los $2 millones en la Argentina, mientras que en Paraguay se consigue en torno a $1,6 millones.

En base a estimaciones del mercado, si la eliminación del 9,5% de arancel se trasladara plenamente al consumidor, un iPhone 17 Pro Max de 256 GB, que hoy se vende cerca de $2.999.990, podría bajar a unos $2.760.000, lo que implica una reducción cercana a los $240.000. El iPhone 17 Pro, actualmente en torno a $2.699.990, podría ubicarse cerca de $2.484.000 (unos $216.000 menos), y el iPhone 17 estándar, que ronda los $1.999.990, podría descender a aproximadamente $1.840.000, con una baja de unos $160.000.

Para modelos de la generación anterior, como el iPhone 16 Pro Max, hoy por encima de los $3,1 millones, la disminución estimada superaría los $250.000. El iPhone 16 Pro podría abaratarse en torno a los $225.000 y el iPhone 16 en alrededor de $136.000. También las versiones de mayor capacidad de almacenamiento mostrarían ajustes: el salto a 512 GB, que hoy suma cerca de $500.000, podría reducirse a unos $460.000, y el de 1 TB, que hoy implica un adicional de $900.000, podría bajar a alrededor de $828.000.

Precios que cambiarían

iPhone 17 Pro M

Precio actual: $2.999.990

Precio estimado sin arancel: $2.759.991

Baja aproximada: $240.000

iPhone 17 Pro

Precio actual: $2.699.990

Precio estimado sin arancel: $2.483.991

Baja aproximada: $216.000

iPhone 17 (256 GB)