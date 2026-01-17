PUBLICIDAD

Gisela Dulko
Nadia Szachniuk
Recoleta
Salta

Prevención de incidentes con perros

Veterinarios y adiestrador dictarán una capacitación abierta.
Sabado, 17 de enero de 2026 00:00
La Municipalidad de Salta, a través del Centro de Adopciones "Matías Nicolás Mancilla", realizará una Jornada de Adopción Responsable junto a una charla informativa y práctica sobre tenencia responsable y manejo de perros potencialmente peligrosos.

La actividad estará a cargo de todo el equipo técnico del Centro de Adopciones, integrado por médicos veterinarios y el adiestrador canino Marcelo Quiroga, quienes abordarán de manera conjunta los distintos aspectos vinculados a la conducta canina, la funcionalidad de las razas, la prevención de incidentes y la responsabilidad del tutor.

La charla contará con una instancia teórica y una instancia práctica, en la cual se trabajará exclusivamente con perros del Centro de Adopciones, muchos de ellos con antecedentes o problemáticas de comportamiento, como la agresividad.

Esta modalidad permitirá a los asistentes visualizar y comprender de forma directa las técnicas adecuadas de manejo, control y comunicación con este tipo de animales.

No está permitido concurrir con animales particulares, ya que la práctica se desarrollará únicamente con perros del Centro, bajo supervisión profesional.

El taller será el jueves 22, de 16 a 19 hs en la Escuela de Emprendedores – Av. Independencia 910.

Las personas interesadas en participar deberán inscribirse previamente, solicitando el link de inscripción al número 3872158121.

Desde el Centro de Adopciones Nicolás Mancilla se destaca la importancia de la educación, la información y la adopción responsable como herramientas fundamentales para prevenir situaciones de riesgo y mejorar la convivencia entre las personas y los animales.

.

 

