Estudiar en Salta fue dos veces más caro que la inflación en 2025

Aunque el Noroeste Argentino cerró 2025 con una inflación general moderada, apenas por debajo del promedio nacional, el rubro Educación siguió una dinámica completamente distinta. Según datos oficiales del INDEC, los precios vinculados a cuotas, aranceles y servicios educativos aumentaron un 76,5% interanual en el NOA, una suba que duplicó y más la inflación regional, que fue del 31,4%.

El dato no solo expone una fuerte presión sobre los ingresos familiares, sino que posiciona a la región y a Salta dentro de ella entre las zonas del país donde más caro resultó educar durante el último año. A nivel nacional, el NOA fue la segunda región con mayor incremento en Educación, solo por detrás de la Patagonia (83,4%), y por encima del NEA (67,7%), Cuyo (60%), la región Pampeana (58,5%) y el Gran Buenos Aires (41%).

La cifra adquiere mayor relevancia cuando se la observa en contexto: mientras la inflación general mostró una desaceleración, la educación se convirtió en el rubro con mayor aumento de precios de toda la región, superando ampliamente a alimentos, indumentaria, transporte y servicios públicos. En términos concretos, educar en el NOA fue 2,4 veces más caro que el promedio de los precios.

Colegios privados

El impacto se sintió con mayor fuerza en las familias con hijos en colegios privados sin aporte estatal, donde las cuotas concentran el mayor peso del gasto educativo mensual. Desde el sector coinciden en que los aumentos estuvieron directamente atados a los salarios docentes y a los costos fijos que sostienen el funcionamiento de las instituciones.

"El 90% de nuestros costos son sueldos y cargas sociales, alquileres y servicios. Dentro de ese porcentaje están también los aumentos de agua y luz, que fueron muy importantes durante el año. Con lo restante apenas alcanzamos a cubrir mantenimiento. No podemos invertir en infraestructura ni mejorar tecnología porque no nos alcanza", explicó Ramiro Torres Gálvez, representante legal del colegio Santo Tomás de Aquino.

En relación con la matrícula, el directivo señaló que existe un movimiento constante, pero que cuando una familia deja el establecimiento suele migrar a la educación pública o a colegios privados con subvención estatal. "No podemos competir económicamente con instituciones que reciben aportes del Estado. Esa desigualdad entre colegios confesionales y laicos existe hace más de 30 años y ningún gobierno parece interesado en revertirla", sostuvo.

Desigualdad regional

La misma lectura plantea Pablo Pereyra, presidente de la Asociación de Establecimientos Educativos Privados de Salta (AEEPSA), que nuclea a colegios sin aporte estatal.

Los valores en el país

Patagonia: 83,4%

NOA: 76,5%

NEA: 67,7%

Cuyo: 60,0%

Pampeana: 58,5%

GBA: 41,0%

Para el dirigente, la explicación de por qué la educación aumentó más en el NOA que en regiones como el Gran Buenos Aires es estructural.

"Los aumentos de 2025 estuvieron directamente relacionados con las paritarias docentes y el contexto inflacionario. Nuestro sector debe atender obligaciones salariales y de alquileres incluso durante los meses en los que no se cobran cuotas", explicó. En contraste, señaló que "los colegios subvencionados reciben gran parte de los salarios docentes el primer día hábil del mes, aun sin actividad durante el receso".

Pereyra remarcó que en el Gran Buenos Aires el 95% de los colegios privados está subsidiado, y que durante buena parte de 2025 incluso existieron límites normativos para el aumento de cuotas. "En el NOA la realidad es distinta. Cada provincia es autónoma y la menor cobertura de subsidios hace que el ajuste se traslade directamente a las familias", indicó.

En ese sentido, cuestionó el esquema de financiamiento vigente y advirtió que los impuestos de toda la sociedad terminan sosteniendo mayoritariamente a establecimientos con alto nivel de aporte estatal, mientras que los colegios laicos sin subsidio deben financiarse casi exclusivamente con aranceles. "Es una desigualdad histórica que nadie se decide a corregir", afirmó.

Sobre 2026, fue cauto: "Es imposible dar valores hoy. Los colegios esperan las paritarias docentes para definir las cuotas. El abanico es muy amplio y depende del nivel de aporte estatal, de si la escolaridad es simple o doble, si es bilingüe y del tipo de gestión".

Transporte escolar

Dentro del conjunto de gastos educativos, el transporte escolar mostró una evolución más moderada. Nilda Bibini, representante del sector en Salta, indicó que durante 2025 los valores se mantuvieron por debajo de la inflación.

"El año pasado no se podía cobrar más de 120 mil pesos. Había zonas que cobraban 90 mil y otras 110 mil, según la capacidad económica del barrio. Con esos valores terminamos el año", explicó. Según detalló, el principal factor de presión fue el combustible, que aumentó alrededor del 45%, junto con los repuestos y la mano de obra mecánica. Para 2026, los valores aún no están definidos y se conocerán una vez finalizados los estudios de costos.

El impacto en el bolsillo

El efecto concreto se refleja en las cuentas familiares. Un padre consultado por El Tribuno contó que en marzo de 2025 comenzó pagando $120.000 de cuota mensual y terminó el año abonando $148.500, sin contar otros gastos asociados como transporte, útiles escolares o institutos de idiomas, que también registraron subas significativas.

Una madre de la zona norte de la ciudad contó que el año pasado pagó entre 70 y 80 mil pesos mensuales por el transporte escolar de su hija, únicamente por el traslado de ida al colegio. Para reducir el gasto, reorganizó su jornada laboral y comenzó a retirarla personalmente a la salida.

Otro padre relató que envía a sus dos hijos a un instituto de inglés del centro. Al cierre del año, pagaba casi 145 mil pesos mensuales por el hijo mayor y poco más de 80 mil pesos por el más chico, con cuotas que aumentan a medida que se avanza de nivel. "No es un lujo; hoy el inglés es una necesidad", sostuvo.

Sin definiciones

Consultado por El Tribuno, el director general de Educación Privada de Salta, Enrique Jáuregui, evitó realizar un análisis sobre el fuerte aumento del rubro Educación. Señaló que el Ministerio no regula precios, aunque mantiene seguimiento sobre los establecimientos que reciben aporte estatal, y explicó que asumió el cargo en noviembre pasado, por lo que prefirió no emitir evaluaciones en este momento.

En la provincia de Salta, aproximadamente tres de cada cuatro estudiantes que cursan niveles obligatorios (inicial, primaria y secundaria) asisten a escuelas de gestión estatal, mientras que alrededor del 25% lo hace en establecimientos de gestión privada, según datos oficiales y estimaciones basadas en el Anuario Estadístico provincial y los registros del sistema educativo nacional de 2024.

Lo cierto es que el contraste es claro: mientras en todo el país la educación aumentó por encima de la inflación general, en el NOA el desfasaje fue mucho mayor. En una región con menores ingresos promedio y menor cobertura de subsidios, el costo educativo creció más del doble que el nivel general de precios, trasladando el ajuste directamente a las familias. Así, el cierre de 2025 dejó al descubierto una paradoja persistente: en el norte argentino, donde educar debería ser una herramienta de igualdad, hacerlo resulta cada vez más caro.

Variación interanual por rubro

EN EL NOA