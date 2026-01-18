IA: expertos destacan los beneficios y desafíos en la escuela

El uso de la inteligencia artificial crece con fuerza entre los estudiantes argentinos y ya forma parte de la vida escolar cotidiana. El fenómeno abre oportunidades para mejorar los aprendizajes, pero también plantea desafíos pedagógicos, éticos y regulatorios que el sistema educativo todavía no termina de abordar.

El diagnóstico surge del informe "Inteligencia artificial en la educación: desafíos y perspectivas", elaborado por Argentinos por la Educación junto a investigadores del MIT. El documento analiza el impacto del avance de estas tecnologías en las aulas y advierte sobre la necesidad de acompañar su incorporación con criterios claros.

Según datos de Unicef y Unesco citados en el informe, el 76% de los chicos y adolescentes de entre 9 y 17 años conoce la IA generativa y el 58% ya la utilizó, principalmente para hacer tareas escolares. Dos de cada tres la usan con fines educativos, aunque también aparece vinculada a la búsqueda de información, la curiosidad y el entretenimiento.

Entre las oportunidades, el informe destaca el potencial de la IA para ofrecer tutorías personalizadas, adaptar contenidos al ritmo de cada estudiante y asistir a los docentes en la planificación, la evaluación y el seguimiento de los aprendizajes. También señala su aporte en la inclusión, a través de herramientas como el reconocimiento de voz o la traducción automática, y en la gestión educativa, mediante sistemas que permiten detectar riesgos de abandono escolar.

Sin embargo, el avance de la IA también conlleva riesgos. El informe advierte sobre el aprendizaje superficial, la pérdida de pensamiento crítico, la deshonestidad académica y los sesgos algorítmicos. Además, alerta sobre una posible reducción de las interacciones humanas, clave para el desarrollo socioemocional.

"El principal riesgo de la IA para el aprendizaje es epistémico: puede acelerar el acceso al conocimiento, pero distorsionar la comprensión", sostuvo Alejandro Artopoulos, de la Universidad de San Andrés, quien remarcó la necesidad de formar docentes y estudiantes en competencias críticas.

Qué dicen desde el MIT

En la misma línea, Andrés Salazar-Gómez, investigador de la Universidad de Massachusetts (MIT), señaló: "Este documento busca promover una conversación sobre el valor y, más importante aún, la necesidad de alfabetizar en inteligencia artificial a toda la sociedad, especialmente en los colegios, en Argentina, en América Latina y en el mundo. Es evidente que las nuevas generaciones han crecido con la IA; sin embargo, esa familiaridad no significa necesariamente que sean usuarias críticas y responsables, ni que conozcan el verdadero impacto que esta tecnología tiene en sus vidas, en su desarrollo cognitivo y emocional, y en su futuro en la sociedad. La alfabetización en IA nos da la capacidad de entender y controlar la tecnología; sin ella, será la IA -y quienes sí han sido alfabetizados- la que nos controle."

El informe concluye que la IA ya está presente en las aulas y que el desafío no pasa por prohibirla, sino por integrarla con reglas claras, supervisión humana y criterios pedagógicos, para que funcione como una herramienta de apoyo y no como un atajo que profundice desigualdades.

Dato

58% de los chicos de entre 9 y 17 años ya utilizó inteligencia artificial, principalmente para hacer tareas escolares.