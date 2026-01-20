Estiman que en la primera quincena de enero la ocupación apenas fue del 35%

La primera quincena de enero de 2026 dejó números alarmantes para el turismo en Salta. Según datos aportados por el vicepresidente de la Cámara de Turismo de la Provincia y tesorero de la Cámara Hotelera y Gastronómica, Mariano García Cainzo, la ocupación en la ciudad apenas alcanzó el 35%, mientras que en el promedio provincial rondó el 40%, cifras muy inferiores a las habituales para esta época del año.

Fotos: Javier Rueda

“Fue muy bajo el movimiento turístico. Estamos acostumbrados a tener alrededor de un 55% de ocupación en la primera quincena de enero y hoy estamos muy lejos de esos números”, sostuvo García Cainzo en diálogo con El Tribuno. Y agregó: “La situación es realmente muy preocupante”.

Un problema que se arrastra desde 2025

El dirigente del sector explicó que la crisis no es nueva. Durante todo 2025, el turismo en la provincia registró caídas de entre 20 y 25 puntos porcentuales en comparación con años anteriores. Aunque había expectativas de una mejora para 2026, el inicio de la temporada no confirmó ese escenario.

“Esperábamos que este año fuera diferente, pero este primer mes y, sobre todo, esta primera quincena no está reflejando esa esperanza que teníamos”, señaló. En ese marco, remarcó que el turismo es una actividad muy sensible a múltiples factores, como el contexto macroeconómico, el clima y los problemas de conectividad.

García Cainzo también mencionó el impacto de las fuertes lluvias y los inconvenientes en las rutas, además de accidentes registrados en los accesos a la provincia. “Todo eso influye al momento de decidir un viaje”, explicó.

Infraestructura, inversión y promoción

El vicepresidente de la Cámara de Turismo vinculó parte de la crisis a la falta de inversión sostenida en infraestructura y a la necesidad de un mayor acompañamiento del Estado, tanto a nivel nacional como provincial. Si bien valoró algunas gestiones recientes y compromisos asumidos por las autoridades, aclaró que “el presente todavía no nos acompaña”.

Asimismo, cuestionó el presupuesto asignado al área de Turismo. “Es un sector que genera muchísima mano de obra directa e indirecta, pero el presupuesto y las acciones de promoción no reflejan la importancia que tiene nuestra actividad”, afirmó.

En ese sentido, destacó la relevancia de participar en ferias internacionales de turismo, como la que se desarrolla en España, donde una comitiva oficial y empresarios salteños buscan posicionar nuevamente el destino. “Dejar de estar presentes en estas ferias se siente después, porque esos mercados dejan de enviarnos visitantes”, advirtió.

Festivales que sostienen el movimiento

Respecto a los destinos más elegidos por los pocos turistas que llegaron en esta primera quincena, García Cainzo señaló que Salta Capital y la zona de la Iglesia concentran la mayor parte del movimiento, junto con algunas localidades del interior donde los festivales culturales siguen funcionando como un atractivo clave.

“Los festivales de Cafayate, Cachi, Seclantás o Molinos traccionan gente y ayudan a mover el turismo”, indicó. Sin embargo, insistió en la necesidad de contar con un calendario sostenido de eventos durante todo el año. “Necesitamos dos o tres eventos por mes para generar mayor movilidad y atractivo”, sostuvo.

Más viajes al exterior y menos turismo interno

Otro de los factores que inciden en la baja afluencia turística es la creciente elección de destinos internacionales por parte de los argentinos. “Hoy mucha gente se va al exterior, a Brasil, Chile o Bolivia, porque en muchos casos resulta más económico que vacacionar dentro del país”, explicó García Cainzo.

En cuanto a la forma de ingreso de los visitantes, indicó que se trata de un mix entre transporte aéreo y terrestre, con una fuerte presencia de turistas de provincias cercanas como Jujuy, Tucumán, Córdoba y Santa Fe, que llegan principalmente en automóvil.

Cierres, hoteles vacíos y riesgo para el empleo

La crisis económica del sector ya tiene consecuencias visibles. García Cainzo reconoció que muchos empresarios hoteleros y gastronómicos tienen serias dificultades para afrontar los costos operativos básicos.

“No estamos pudiendo pagar sueldos, luz o gas. Hay restaurantes con muchos años de trayectoria a los que les cortaron los servicios”, alertó. En ese contexto, confirmó el cierre de hoteles tanto en el centro de la ciudad de Salta como en San Lorenzo: uno de ellos cerró durante 2025 y otro lo hizo en lo que va de 2026.

Además, explicó que la baja ocupación obliga a muchos empresarios a reducir su capacidad operativa. “Hay empresarios que tienen tres hoteles y hoy solo pueden mantener abierto uno, porque no da para sostener los otros dos”, señaló, una situación que se traduce directamente en la pérdida de puestos laborales.

“Cada cierre implica un golpe muy fuerte, porque el turismo tiene un enorme efecto multiplicador. Generamos trabajo directo e indirecto para más de 40 mil personas en la provincia”, resaltó.

Expectativas cautas para lo que resta del verano

De cara al cierre de enero, el panorama no muestra señales claras de recuperación. “No vemos que la ocupación vaya a crecer mucho en los días que quedan”, reconoció García Cainzo, aunque expresó expectativas moderadas para febrero, impulsadas por el carnaval y algunos eventos puntuales.

“Empezamos 2026 con un enero muy flojo. Confiamos en que pueda haber una mejora, pero necesitamos más apoyo, más presupuesto y más acciones concretas para sostener al sector”, finalizó con preocupación.