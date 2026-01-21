PUBLICIDAD

21 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Rivadavia Banda Sur
Luciano Benavides
Temporal en Salta
San Lorenzo
General Güemes
Aguas Blancas
Salta

Dictarán curso de lengua de señas

El San Bernardo y la Asociación de Sordos lanzan una capacitación.
Miércoles, 21 de enero de 2026 01:59
El programa de Desarrollo Organizacional del hospital San Bernardo, en articulación con la Asociación de Sordos de Salta, dictará un curso de Lengua de Señas Argentina (LSA) orientado específicamente al ámbito de la salud, con el objetivo de fortalecer la comunicación y la inclusión de personas sordas en los servicios sanitarios.

El ciclo formativo se desarrollará entre febrero y mayo, con dos cohortes y un encuentro semanal. Una de ellas cursará los martes, de 11 a 13 horas, y la otra los jueves, de 14 a 16. El inicio de la capacitación está previsto para el martes 3 y el jueves 5, respectivamente, y se extenderá a lo largo de cuatro meses.

La propuesta está destinada tanto al personal de salud como a personas interesadas en la temática. Para participar es necesario inscribirse de manera presencial hasta el viernes 23 de enero, en el horario de 8 a 15.30, en la oficina del programa de Desarrollo Organizacional del nosocomio, ubicada en el segundo piso del bloque administrativo.

La capacitación es arancelada, con un costo mensual de 20 mil pesos, y cuenta con un cupo limitado de 50 asistentes. Al momento de la inscripción se deberá presentar el DNI. Para más información o consultas: 3875268778.

