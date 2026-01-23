Caen 90% los casos de salmonelosis

La provincia de Salta registró una marcada disminución en los casos de salmonelosis durante el último año, consolidando por segundo período consecutivo una tendencia descendente en esta enfermedad de transmisión alimentaria.

De acuerdo con los datos oficiales, entre las semanas epidemiológicas 1 y 52 de 2024 se confirmaron 410 casos, mientras que en el mismo período de 2025 se notificaron solo 42, lo que implica una baja del 90% en los positivos. El análisis histórico muestra además que entre 2023 y 2024 ya se había producido una reducción significativa del 72,4%, al pasar de 1.486 a 410 casos.

La mayor actividad de la enfermedad se concentró en los extremos del año pasado, particularmente en las semanas epidemiológicas 3 y 52, con un máximo de cuatro casos semanales en cada uno de esos períodos. Estos picos coinciden con la temporada estival, cuando el aumento de las temperaturas, el mayor consumo de agua no segura, la ingesta de alimentos crudos y los desplazamientos poblacionales incrementan el riesgo de enfermedades entéricas.

Según el corredor endémico —herramienta que compara la incidencia actual con los valores históricos—, la provincia se encuentra actualmente en "zona de éxito", con una incidencia inferior a la esperada, lo que indica un escenario epidemiológico favorable y sin señales de brote.

El ministro de Salud Pública, Federico Mangione, explicó que los resultados están directamente vinculados a las acciones intersectoriales implementadas desde febrero de 2024 en el marco del cordón sanitario de la cuenca del río Arias-Arenales, con participación de distintas áreas del Gobierno provincial y de los municipios de la región. En ese esquema también cumplen un rol clave 72 escuelas centinelas ubicadas en zonas estratégicas, que colaboran con el monitoreo territorial y la detección temprana de casos.