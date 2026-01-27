Preparan el homenaje "amoroso y emotivo" para Melania Pérez

El homenaje a Melania Pérez se va armando desandando el camino. Lo que comenzó como una idea de amigos, ahora se volvió en un concierto donde todos quieren estar.

El encuentro, para recordar y despedir a la cantante, se realizará el próximo viernes 30 de enero, a las 21, la Casa de la Cultura de Salta, con entrada libre, abierta y gratuita. El escenario que denominaron "Melania Eterna" estará dispuesto para buena música, poemas, literatura y palabras de diversos sectores.

El homenaje es organizado por artistas, músicos, familiares y amigos en conjunto con la Secretaría de Cultura de la Provincia de Salta.

"El homenaje se va organizando entre varios amigos artistas. Cuando nos enteramos de esta noticia, después del shock, ahí en el transcurso de todo, todo lo triste, decidimos hacer un homenaje, lo más antes posible. Así fue que nos contactamos con la Secretaría de Cultura, con Miguel Dellacaminá, y así pudimos conseguir el espacio, que es el espacio de la Casa de la Cultura, para este viernes 30, con entrada libre y gratuita", dijo Carlos Vargas, uno de sus amigos organizadores.

No hay comprar entrada; sólo hay que ir temprano. Es por orden de llegada.

El homenaje reunirá en el escenario a una destacada nómina de artistas que recorrerán el cancionero popular vinculado a su trayectoria. Participarán Tono Vaca, Laura Serrano, Gogui Barbosa Quinteto, Milaipa, Victoria Cataldi, Mariana Gutiérrez, Lucía Guanca, Riqui Zarra, Arturo Botelli, Sandra Aguirre, Graciela Merelas y Mario Salim, acompañados por los músicos Marcelo Mena, Pablo Maraglia y Carlos Vargas.

Patrimonio cultural salteño: Vargas, Pérez, Vaca.

"Es un encuentro con artistas, que va a haber músicos, básicamente. Va a estar el profe Arturo Botelli, Sandra Aguirre, Mary Salín, Tono Vaca, el profe Mena, y después ahí seguramente van a haber algunos saludos de algunos artistas como Lorena Estudillo, Franco Luciani, algunas proyecciones, se van a presentar algunos poemas de Ana María Ramos, del Dúo Alborada, que está en Santa Cruz de las Sierra. Ya casi tenemos armado. Seguramente al final hacemos algún tema entre todos, y ahí se podrán sumar los que estén ahí y los que quieran cantar", adelantó Vargas.

Melania Pérez es una voz fundamental del folklore, inició su carrera en la adolescencia con Las Voces Blancas y fue convocada luego por el Cuchi Leguizamón para integrar el histórico Vale Cuatro. En los años 80 formó el Dúo Herencia con Icho Vaca, con el que obtuvo el Premio Consagración en Cosquín (1981).

Los amigos organizadores esperan que vaya mucha gente. También esperan la presencia de Carlos Langou, el fundador de las Voces Blancas. "Tenemos muchas esperanzas de vaya a ver el concierto", dijo Vargas.

"Nosotros tenemos el recuerdo de una persona muy querida, muy amable, cariñosa, y siempre dejando enseñanza. Siempre le decíamos, maestra. Y hoy es nuestra forma de poder reconocerla. Sin duda, su caudal de voz y su repertorio, dejaron muchas enseñanzas a muchos artistas. Yo la recuerdo con mucho cariño, con mucho amor. Dentro de mi formación artística me enseñó un repertorio que yo desconocía, me enseñó de autores que yo no sabía. Para mí fue algo muy valioso y fue el recuerdo más hermoso que me dio la vida artística con ella. Me parece que va a ser así: un homenaje, homenaje amoroso y emotivo", dijo el artista.