PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
24°
30 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Champions League
Muerte en Joaquín V. González
Renaper
Inundaciones río Bermejo
Marcos Giles
Cuba
Prueba toxicológica
hospital San Bernardo
Abierto de Australia
Novak Djokovic
Champions League
Muerte en Joaquín V. González
Renaper
Inundaciones río Bermejo
Marcos Giles
Cuba
Prueba toxicológica
hospital San Bernardo
Abierto de Australia
Novak Djokovic

DÓLAR OFICIAL

$1465.00

DÓLAR BLUE

$1470.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Marisa es de Santa Victoria Este y necesita ayuda: su esposo está en estado crítico en el Hospital San Bernardo

Junto a su hija permanecen en Salta a base de las ayudas que su familia le pueden aportar, pero a más de dos semanas de la derivación de su marido al nosocomio las opciones se le agotan. Para quien desee ayudar puede aportar al alias "marisa.155.".
Viernes, 30 de enero de 2026 17:39
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Marisa Ruíz, oriunda de Santa Victoria Este, llegó el 14 de enero a Salta en una ambulancia junto a su esposo, derivado desde Tartagal por una pancreatitis complicada. Se cumplieron dos semanas desde aquella agitada llegada y a la mujer se le agotan los recursos para subsistir, ya que arribó a la ciudad “con lo puesto”. En diálogo con El Tribuno, relató el calvario de sus días y su preocupación ante la falta de mejoría en la salud de su marido, Atanasio Romero.

Todo comenzó cuando Atanasio fue derivado desde Santa Victoria a Tartagal por una pancreatitis severa, que rápidamente se complicó. Su cuadro se agravó con fallas múltiples: páncreas, hígado, riñones, pulmones, vesícula e intestino. Ante la gravedad y la insistencia, fue trasladado de urgencia a la ciudad de Salta, donde ingresó directamente a terapia intensiva.

Desde entonces, su evolución es hora a hora. Fue entubado, comenzó con diálisis por el fallo renal y los médicos evalúan realizarle una traqueotomía si no logra respirar por sus propios medios. Además, contrajo una bacteria hospitalaria, algo que los profesionales explicaron como frecuente en pacientes con un estado de debilidad extrema y desnutrición.

Mientras tanto, Marisa enfrenta otra batalla: sobrevivir en Salta sin recursos. No tiene trabajo fijo, no cuenta con familiares en la ciudad y durante días durmió en hospedajes que no pudo seguir pagando. Golpeó puertas, pidió ayuda en albergues, pero no consiguió lugar. La asistencia llegó de manera solidaria: una misionera y una comunidad religiosa le prestaron una pequeña casita en el barrio San Francisco Solano, donde hoy se refugia junto a su hija.

Aun así, los gastos diarios siguen siendo una carga imposible: traslados al hospital, comida, artículos básicos. “No pretendo grandes cosas”, dice Marisa y agrega que "ropa, una bolsa de arroz o con lo que sea ya es un montón". “Un poco de ayuda para poder quedarme cerca de mi marido y seguir acompañándolo”, remarca.

“Nunca pensé llegar a esta situación”, repite. Cada mañana, Marisa está en el hospital a las 10, esperando el parte médico. Cada día es una espera llena de incertidumbre porque no sabe qué nueva información puede llegar a recibir.

Quienes puedan y deseen colaborar, pueden hacerlo a través del siguiente alias:

Alias: marisa.155.
Titular: Marisa Marlene Ruíz Romero

También puede encontrarse a Marisa diariamente en el hospital San Bernardo, donde permanece acompañando a su esposo.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD