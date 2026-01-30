Murió Catherine O’Hara, la actriz que protagonizó “Mi pobre angelito"

La actriz canadiense Catherine O’Hara murió a los 71 años, de acuerdo a lo informado en las últimas horas por medios internacionales especializados en espectáculos. La noticia generó una fuerte conmoción en el mundo del cine y la televisión, donde O’Hara se consolidó como una de las grandes referentes de la comedia contemporánea.

El fallecimiento de la intérprete fue confirmado por su entorno a la prensa internacional. Hasta el momento, no se difundieron detalles oficiales sobre las causas de la muerte, y se aguardan precisiones por parte de su familia o representantes.

Nacida en Toronto, Canadá, Catherine O’Hara desarrolló una trayectoria artística que se extendió durante más de 50 años. Su versatilidad le permitió destacarse tanto en la comedia absurda como en registros más sensibles, convirtiéndose en una actriz respetada por el público y la crítica.

Uno de sus papeles más recordados a nivel mundial fue el de Kate McCallister, la madre del personaje interpretado por Macaulay Culkin en Mi pobre angelito, una película que se transformó en un clásico del cine familiar y marcó a generaciones de espectadores.

También dejó una huella profunda en la televisión con su interpretación de Moira Rose en la serie Schitt’s Creek, un rol que le valió reconocimiento internacional y premios, y que la volvió a posicionar en el centro de la escena décadas después de su consagración inicial.

A lo largo de su carrera, O’Hara participó en numerosas producciones cinematográficas y televisivas, muchas de ellas vinculadas al humor, pero siempre con personajes de fuerte personalidad y sello propio. Su estilo exagerado y su timing cómico fueron algunas de sus marcas distintivas.

Tras conocerse la noticia de su muerte, colegas, artistas y fanáticos comenzaron a expresarse en redes sociales con mensajes de despedida y reconocimiento. Muchos destacaron no solo su talento, sino también su influencia en la comedia moderna y su capacidad para reinventarse.

Medios internacionales resaltaron que Catherine O’Hara logró atravesar distintas generaciones sin perder vigencia, adaptándose a nuevos formatos y públicos, algo poco habitual en la industria del entretenimiento.

Su legado queda plasmado en una extensa filmografía y en personajes que forman parte de la cultura popular, especialmente en el cine y la televisión de habla inglesa.

La muerte de Catherine O’Hara representa una pérdida significativa para el mundo del espectáculo. Su trabajo, su estilo inconfundible y su aporte a la comedia seguirán siendo recordados por el público y por quienes compartieron escena con ella a lo largo de su carrera.