Clima en Salta: alerta amarilla el fin de semana en Capital y otras regiones

El fin de semana llega cargado de lluvias y desde el Servicio Meteorológico Nacional mantienen vigente una alerta amarilla. Se esperan tormentas de intensidad diversa, por lo que actividades al aire libro o cerca de ríos son altamente desincentivadas.
Se espera que las tormentas vengan acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo, lluvias abundantes en cortos períodos y ráfagas intensas que pueden alcanzar los 90 km/h.
Para las zonas en alerta el sábado se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 45 mm, que pueden ser superados de forma puntual. Para las zonas en alerta del domingo se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de forma puntual. En las zonas más elevadas de la cordillera las precipitaciones podrían ser mayormente en forma de nieve y/o granizo.
Sábado 31 de enero
Por la tarde-noche se verán afectadas las siguientes zonas:
-
Capital
-
Cerrillos
-
Guachipas
-
La Viña
-
Zona baja de Chicoana
-
Zona baja de La Caldera
-
Zona baja de Rosario de Lerma
-
Zona montañosa de Cafayate
-
Valles de Cachi
-
Valles de Cafayate
-
Valles de Chicoana
-
Valles de La Caldera
-
Valles de La Poma
-
Valles de Molinos
-
Valles de Rosario de Lerma
-
Valles de San Carlos
Por la noche se verán afectadas las siguientes localidades:
-
Anta
-
General Güemes
-
La Candelaria
-
Metán
-
Rosario de la Frontera
-
General José de San Martín
-
Yunga de Iruya
-
Yunga de Orán
-
Yunga de Santa Victoria
Domingo 1 de febrero
Durante toda la jornada hay alerta en:
-
Capital
-
Cerrillos
-
Guachipas
-
La Viña
-
Zona baja de Chicoana
-
Zona baja de La Caldera
-
Zona baja de Rosario de Lerma
-
Zona montañosa de Cafayate
Por la mañana, mediodía y a la tarde hay alerta en:
-
Rivadavia
Por la mañana, tarde y noche hay alerta amarilla en:
-
General José de San Martín
-
Yunga de Iruya
-
Yunga de Orán
-
Yunga de Santa Victoria
Por la mañana y el mediodía hay tormenta anunciada en:
-
Anta
-
General Güemes
-
La Candelaria
-
Metán
-
Rosario de la Frontera
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional
Frente a una alerta amarilla, se le aconseja a la población mantenerse informada teniendo en cuenta el desarrollo de posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. Algunas de las recomendaciones por lluvias y tormentas son:
- Evitá salir.
- No saqués la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Limpiá desagües y sumideros.
- Alejate de zonas inundables.
- Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.