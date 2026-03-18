Irán ataca la terminal de gas natural licuado más grande del mundo en Qatar

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Irán atacó la mayor terminal de exportación de GNL del mundo, situada en Qatar, informó el Ministerio del Interior qatarí.

“Defensa Civil está interviniendo en un incendio en la zona de Ras Laffan tras un ataque iraní”, dijo el ministerio en una publicación en X, según la cadena ABC News.

Según el Financial Times, aproximadamente una quinta parte del gas natural licuado del mundo se transporta habitualmente desde Ras Laffan. Empresas internacionales como ExxonMobil, Shell y TotalEnergies son inversoras en la planta.

Qatar Energy, la compañía estatal de petróleo y gas, confirmó que la zona de Ras Laffan fue blanco de múltiples ataques con misiles. Los ataques provocaron incendios y “daños considerables”, según informó Qatar Energy.

Según Qatar Energy, hasta el momento no se reportaron víctimas.

Este ataque se produce tras la promesa de Irán de tomar represalias contra las instalaciones energéticas de los países del Golfo, después de que Israel atacara el miércoles su mayor yacimiento de gas.