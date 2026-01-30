El calvario de una mujer japonesa en Salta: denunció a su novio por abuso sexual, secuestro, lesiones y amenazas

Una joven de nacionalidad japonesa asegura vivir un calvario en Salta por culpa de quien fue su pareja. Y tras varios meses de resistir hechos de violencia de género, mediante una traductora, se animó a denunciarlo por abuso sexual, secuestro, lesiones y amenazas (entre otros), pero el hombre continúa en libertad y ella está desesperada por regresar a su país de origen junto a su pequeño hijo. Su historia en El Tribuno.

Un testigo fue quien se contactó con El Tribuno y dio detalles escabrosos. Dijo que se enteró de la situación que le toca atravesar a A.Y, de 23 años, en octubre pasado "cuando la denunciante declaró en la Comisaría 1ª que era víctima de violencia intrafamiliar". Durante meses resistió los hechos debido a que no sabe hablar en español, no tiene familiares en Salta y "el hombre le quitó su celular".

"Por decisión judicial solicitaron que, debido a su depresión post parto, no lo aparten de la vivienda al agresor (M.L, de 23 años) y que queden con una consigna personalizada".

La consigna, según consta en la denuncia, habría recibido una suma de dinero para retirarse y dejar asentado que la víctima y el agresor iban a realizar un viaje a Jujuy en familia. "Ella me envió un mensaje el 25 de diciembre diciendo que me quería ver y recién pude ir el 27. Se habían mudado y no tenían consigna, pero además me contó que estaba de viaje en Jujuy". Minutos después, el testigo de identidad reservada sostuvo que la víctima me escribió diciendo que estaban en el domicilio y que el que respondía -y mentía- por ella era el agresor".

El hombre fue denunciado por secuestro y la Policía pudo rescatar a la víctima "quien tenía la cara morada. Estaba con el bebé dentro de una pieza y ahí es cuando ella se animó a denunciarlo por abuso sexual con acceso carnal, obligarla a consumir drogas (marihuana), quebrarla y otros tipos de violencia de género. Lo peor de todo es que un familiar de él es médico y borró los registros de las lesiones".

El inicio de la relación fue en Japón y después, el calvario

En la denuncia la mujer que denuncia al salteño contó que la relación entre ambos comenzó en septiembre de 2024 en Japón. Y tras cinco meses de relación, ella quedó embarazada (según ella esto ocurrió por un acto imprudente del hombre, pese a que le solicitó que este use preservativos). Luego decidieron tener al bebé en Argentina "ya que el parto iba a ser gratuito". En ese momento, según consta en el documento, inició el calvario que al día de hoy vive la víctima.

"Los actos y signos de violencia avanzaron en la convivencia, ya que no solo eran sujecciones ni forcejeos, sino que comenzó a propinarle golpes de puño en el rostro y diferentes partes del cuerpo, le jalaba el cabello y la arrastraba". También indica que su pareja le robó sus ahorros y gastó una fortuna con la tarjeta de crédito de ella. "También la obligaba a escribirle a sus padres para que le envíen dinero".

El hecho puntual de abuso sexual con acceso carnal

Otro punto fuerte de la denuncia es que indica un hecho puntual de abuso sexual con acceso carnal. "Cuando estaba embarazada, ella no tenía deseos de tener relaciones y él la obligaba y abusaba de ella con acceso carnal". También en uno de los hechos de violencia "le lesionó uno de sus dedos".

Las pocas personas que lograron contener a la víctima indicaron que ni la abogada de ella (quien habría sido llamada por su pareja) la defendió, ni tampoco tuvo respuestas rápidas del Polo Integral de las mujeres.

Actualmente, mientras el hombre y su abogado se encuentran con restricción, la mujer reside en la casa de una persona que la acompaña día y noche, espera que su familia junte el dinero correspondiente para comprarle pasajes para que regrese a Japón y la Justicia le de permiso de llevar a su hijo con ella.