UCASAL impulsa el intercambio jurídico y será sede del Congreso de la RIFED 2026

La Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Salta (UCASAL) será coordinadora y sede del XIV Congreso de la Red Iberoamericana de Facultades y Escuelas de Derecho (RIFED) 2026, un hecho que consolida su proyección internacional y su rol activo dentro de la comunidad jurídica iberoamericana.

Esta noticia se inscribe en un recorrido de participación sostenida en la red. En ese marco, UCASAL formó parte del VI Congreso Internacional de Estudiantes de la RIFED, realizado en el Campus Manta de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), donde la institución tuvo una presencia académica destacada.

En esta edición, la representación de UCASAL estuvo integrada por el secretario académico de la facultad, Esp. Abg. Jesús Bertrés, y los estudiantes Sol Ferrari y Mateo Navarro, quienes aportaron al debate jurídico con trabajos de investigación vinculados a los desafíos actuales del Derecho en Iberoamérica.

Sol Ferrari participó en el Bloque N.º 1: Derecho Privado, Nuevas Tendencias y Tecnologías, con la exposición “Estafa y ciberfraude en la era digital: la vulnerabilidad del usuario como factor determinante”.

Mateo Navarro intervino en el Bloque N.º 4: Democracia y Estado de Derecho, con la presentación “Democracia y participación ciudadana en el ámbito municipal: análisis jurídico-comparado de los mecanismos vigentes en Salta y Córdoba”.

El Esp. Abg. Jesús Bertrés, por su parte, integró el jurado evaluador de las exposiciones, consolidando el aporte académico de UCASAL dentro de la red. Además del intercambio estudiantil, el congreso generó instancias de diálogo y cooperación entre docentes e investigadores de toda Iberoamérica, fortaleciendo redes institucionales e impulsando nuevas líneas de trabajo conjunto.

La experiencia también incluyó actividades culturales y espacios de integración, permitiendo a nuestros representantes vivenciar la riqueza académica y social del encuentro internacional.

La participación de esta unidad académica en Ecuador no solo reafirmó el compromiso internacional de la UCASAL, sino que también marcó la antesala de lo que será el XIV Congreso de la RIFED, consolidándose como referente regional en formación jurídica y cooperación académica.

https://prensa.ucasal.edu.ar/congreso-rifed-2026-trib