Un encuentro para fortalecer vínculos: UCASAL compartió un Desayuno con ONGs

La Universidad Católica de Salta fue sede de una jornada de encuentro y articulación con referentes de diversas organizaciones sociales, orientada a fortalecer vínculos, compartir experiencias y proyectar acciones conjuntas con la universidad.

En un clima de diálogo, comunidad y propósito compartido, el Desayuno con ONGs (impulsado por la Dirección de Vínculos y Responsabilidad Social Universitaria - RSU) se desarrolló en el campus de UCASAL, con participación presencial y virtual. La iniciativa convocó a actores del ámbito social para profundizar la cooperación institucional y potenciar el trabajo colaborativo.

Durante la jornada, la Dirección de Vínculos presentó las principales líneas de acción que la universidad desarrolla junto a instituciones y comunidades. Asimismo, participaron la Dirección de Desarrollo Institucional y la Dirección de Vida Universitaria, que compartieron programas y propuestas orientadas a promover la educación, la participación comunitaria y el compromiso social.

Del encuentro formaron parte Casita de Belén, Dale tu Mano, Fundación Casa Fraterna, Cáritas, Fundación Pescar, Fundación Copaipa, Fundación Anpuy, Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta, Orden de Frailes y Fundación Puentes, organizaciones con las que la universidad mantiene vínculos activos enfocados en el acompañamiento formativo y comunitario.

El espacio permitió identificar nuevas oportunidades de colaboración y delinear líneas de acción comunes que amplíen el impacto del trabajo territorial y educativo. Desde UCASAL, se valoran y promueven estas instancias que consolidan redes de cooperación y refuerzan el compromiso institucional con una universidad abierta, consciente y conectada con las realidades sociales de su entorno.

https://prensa.ucasal.edu.ar/desayuno-con-ongs-trib