El Hospital Materno Infantil dio el alta al último de los trillizos

Luego de más de tres meses de internación en la Unidad de Neonatología del Hospital Público Materno Infantil, Enoc, uno de los trillizos nacidos de manera prematura el 27 de septiembre pasado, recibió el alta médica. Con su egreso, los tres hermanitos -Dalila, Nehemías y Enoc- ya se encuentran fuera del ámbito hospitalario y acompañados por su familia.

Los bebés son hijos de una familia oriunda de Apolinario Saravia, en el departamento de Anta, aunque por el momento permanecerán en Salta Capital para continuar con los controles periódicos y el seguimiento especializado que requieren tras haber atravesado una etapa crítica al nacer. Los trillizos están acompañados además por sus dos hermanos mayores.

Desde el hospital destacaron que el alta representa un logro asistencial de alta complejidad, posible gracias a un trabajo integral y sostenido que incluyó el seguimiento del embarazo, la atención del parto, los cuidados intensivos neonatales y el acompañamiento permanente a la madre.

"Durante 2025 atravesamos un escenario poco frecuente para el servicio de Neonatología, con tres nacimientos de trillizos y más de 80 embarazos gemelares, lo que representó un enorme desafío asistencial", explicó Adrián Aguilar, responsable de la Unidad de Gestión de Neonatología. En ese sentido, remarcó que estos casos "solo pueden abordarse a través de un trabajo interdisciplinario, con equipos de enfermería, médicos neonatólogos e interconsultores de distintas especialidades".

Tras el alta, los niños continuarán con controles en el consultorio de alto riesgo de neonatología y con distintas especialidades pediátricas, fundamentales para acompañar su desarrollo debido a la prematurez con la que nacieron. La familia Tevez Catari seguirá bajo seguimiento ambulatorio del hospital, que permitirá evaluar de manera cercana y sostenida la evolución de los bebés.

Candelaria, la madre de los trillizos, expresó su agradecimiento al equipo de salud y destacó la calidez humana durante todo el proceso. "Al principio tenía mucho miedo porque los médicos nos dijeron que existía el riesgo de que no sobrevivieran los tres. Verlos en la incubadora fue todo nuevo para mí, pero gracias al acompañamiento del hospital pudimos salir adelante", señaló.

Desde la institución recordaron que la Unidad de Neonatología cuenta con 60 camas de cuidados críticos y una red de traslados neonatales activa las 24 horas en toda la provincia, consolidándose como centro de referencia regional. Además, promueve una maternidad humanizada, con acompañamiento familiar permanente, residencia para madres y un centro de lactancia materna.

Con este egreso, el hospital cierra un ciclo histórico marcado por tres nacimientos de trillizos en un período muy breve, un hecho sin precedentes en la última década.