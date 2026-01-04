Tormentas y caída de árboles afectaron el suministro eléctrico en distintas zonas de Salta

Las tormentas que se registraron durante las últimas horas en Salta dejaron algo más que calles anegadas y árboles caídos. En distintos puntos de la provincia, el impacto del viento y la lluvia sobre la infraestructura eléctrica provocó interrupciones en el suministro, obligando a un despliegue técnico simultáneo en zonas urbanas y rurales.

Según informó EDESA, las incidencias se concentraron en Santa María, Hito 1, La Puntana, La Curvita, Aguaray, Embarcación, sectores de Orán, además de barrios de la Ciudad de Salta Capital, Rosario de Lerma, Campo Quijano, San Agustín y áreas aledañas. En la mayoría de los casos, el origen del problema estuvo vinculado a la caída de árboles y ramas de gran porte sobre líneas aéreas y estructuras del sistema eléctrico.

Desde la empresa señalaron que el servicio se encuentra en proceso de normalización progresiva, con equipos técnicos trabajando en distintos frentes para restablecer el suministro “a la brevedad posible”. Las tareas incluyen despeje de líneas, reparación de conductores dañados y verificación de condiciones de seguridad antes de la reposición total del servicio.

El contexto meteorológico agrega un factor de complejidad. Para lo que resta de la jornada, continúa vigente la alerta por tormentas fuertes en gran parte del territorio provincial, lo que mantiene en guardia a las cuadrillas ante la posibilidad de nuevas interrupciones. Desde EDESA remarcaron que el monitoreo es permanente y que se priorizan los trabajos según la magnitud del daño y la cantidad de usuarios afectados.

En paralelo, se difundieron una serie de recomendaciones de seguridad dirigidas a la comunidad, con el objetivo de evitar accidentes durante este tipo de eventos climáticos. Entre los puntos centrales, se solicita cortar el servicio eléctrico desde el interruptor general si ingresa agua al hogar, evitar el contacto con cables cortados o instalaciones externas dañadas y no intentar retirar objetos que hayan caído sobre líneas de energía.

También se recomienda no circular por calles anegadas, permanecer en lugares seguros y dar aviso a los canales oficiales ante cualquier situación de riesgo. La empresa agradeció la comprensión y colaboración de los usuarios, subrayando que la seguridad de las personas es prioritaria mientras continúan las tareas de recuperación del servicio en toda la provincia.