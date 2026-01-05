Reyes Magos para todos los bolsillos: gran variedad de precios

inicia sesión o regístrate.
En la previa del Día de Reyes Magos, las jugueterías de la ciudad estuvieron colmadas de gente. Padres, abuelos, tíos y hermanos mayores recorrieron góndolas y pasillos con un objetivo en común: encontrar el regalo justo para los más chicos de la familia.
El relevamiento realizado en uno de los locales más concurridos del centro dejó en evidencia una constante: hubo Reyes Magos para todos los bolsillos.
Sonia fue una de las tantas clientas que recorrió el local en busca de regalos. Tiene cuatro nietos de 1, 6, 8 y 9 años, lo que volvió más compleja la elección. Contó que suele inclinarse por opciones vinculadas a la tecnología, especialmente para los chicos más grandes, y señaló que los precios le parecieron "normales" para esta época del año.
Miriam, en tanto, ya llevaba varios regalos para sus nietos de 8, 10, 13 y 14 años. Optó por juegos didácticos para los mayores y muñecas tipo Barbie para una de sus nietas. Destacó que prefirió comprar en Salta antes que en Perico ya que los precios eran similares y además le convenía por la cuotificación: "Para poder pagar en cuotas me conviene".
Gilda buscó un regalo para su bebé de un año y se decidió por un juguete interactivo con sonidos y luces, pensado para estimular los sentidos. Comentó también que planeaba pagar con transferencia.
Aldana compró regalos para su hijo de 9 años y se inclinó por una patineta y rollers. Resaltó que el precio fue determinante: la patineta rondaba los 50.000 pesos, un valor considerablemente más bajo que en otros comercios. Tras recorrer varios locales, decidió pagar en efectivo.
La encargada del comercio, Eda, confirmó el panorama de alta demanda y dio un dato clave sobre el gasto promedio, que varió de manera marcada según cada familia: "Hay gente que se puede gastar desde 20 mil a 100 mil pesos".
Y resumió que los Reyes encontraron precios para cada bolsillo, para que nadie se quede sin su obsequio al lado de los zapatitos.