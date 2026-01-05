Reyes Magos para todos los bolsillos: gran variedad de precios

En la previa del Día de Reyes Magos, las jugueterías de la ciudad estuvieron colmadas de gente. Padres, abuelos, tíos y hermanos mayores recorrieron góndolas y pasillos con un objetivo en común: encontrar el regalo justo para los más chicos de la familia.

El relevamiento realizado en uno de los locales más concurridos del centro dejó en evidencia una constante: hubo Reyes Magos para todos los bolsillos.

Foto: @walterechazu

Sonia fue una de las tantas clientas que recorrió el local en busca de regalos. Tiene cuatro nietos de 1, 6, 8 y 9 años, lo que volvió más compleja la elección. Contó que suele inclinarse por opciones vinculadas a la tecnología, especialmente para los chicos más grandes, y señaló que los precios le parecieron "normales" para esta época del año.

Miriam, en tanto, ya llevaba varios regalos para sus nietos de 8, 10, 13 y 14 años. Optó por juegos didácticos para los mayores y muñecas tipo Barbie para una de sus nietas. Destacó que prefirió comprar en Salta antes que en Perico ya que los precios eran similares y además le convenía por la cuotificación: "Para poder pagar en cuotas me conviene".

Foto: @walterechazu

Gilda buscó un regalo para su bebé de un año y se decidió por un juguete interactivo con sonidos y luces, pensado para estimular los sentidos. Comentó también que planeaba pagar con transferencia.

Aldana compró regalos para su hijo de 9 años y se inclinó por una patineta y rollers. Resaltó que el precio fue determinante: la patineta rondaba los 50.000 pesos, un valor considerablemente más bajo que en otros comercios. Tras recorrer varios locales, decidió pagar en efectivo.

Foto: @walterechazu

La encargada del comercio, Eda, confirmó el panorama de alta demanda y dio un dato clave sobre el gasto promedio, que varió de manera marcada según cada familia: "Hay gente que se puede gastar desde 20 mil a 100 mil pesos".

Y resumió que los Reyes encontraron precios para cada bolsillo, para que nadie se quede sin su obsequio al lado de los zapatitos.