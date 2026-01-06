Así se vive el Día de los Reyes Magos en el Teleférico San Bernardo

inicia sesión o regístrate.
Este martes por la mañana, miles de salteños amanecieron con la clásica escena de Reyes en casa: el pasto “comido” y el agua “bebida” por los camellos de Melchor, Gaspar y Baltasar. En las primeras horas de este 6 de enero, muchas familias se acercaron al Teleférico San Bernardo para participar de la propuesta. Según se había anticipado, los primeros 600 chicos que llegaron al establecimiento y se ubicaron en la fila accedieron a un viaje gratuito, además de recibir una bolsita de golosinas.
Para muchos de los chicos significó su primer ascenso a la cima del cerro por esta vía, por lo que la actividad representó un momento mágico y una mañana diferente para todas las familias en esta primera semana de 2026.
Precios del Teleférico San Bernardo
Si bien hasta los 12 años no pagan, estas son las tarifas para los acompañantes:
- Salteño $10.000.
- Nacionales $20.000.
- Internacionales $25.000.
- Jubilados pagan la mitad.
- Estudiantes cuentan con promociones.