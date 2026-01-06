PUBLICIDAD

Historia
Escuela de manejo
Rally Dakar 2026
Rosca de reyes
Teleférico.
Rosca de reyes
Homicidio en Pizarro
Verano 2026 en Salta
Usina cultural
Día de Reyes Magos
Salta

Así se vive el Día de los Reyes Magos en el Teleférico San Bernardo

Un gran número de personas se acercaron a las instalaciones para viajar y disfrutar de esta atracción, que por este martes ofreció viajes gratis a los primero 600 chicos.
Martes, 06 de enero de 2026 13:54
Foto: Javier Rueda
Este martes por la mañana, miles de salteños amanecieron con la clásica escena de Reyes en casa: el pasto “comido” y el agua “bebida” por los camellos de Melchor, Gaspar y Baltasar. En las primeras horas de este 6 de enero, muchas familias se acercaron al Teleférico San Bernardo para participar de la propuesta. Según se había anticipado, los primeros 600 chicos que llegaron al establecimiento y se ubicaron en la fila accedieron a un viaje gratuito, además de recibir una bolsita de golosinas.

Foto: Javier Rueda

Para muchos de los chicos significó su primer ascenso a la cima del cerro por esta vía, por lo que la actividad representó un momento mágico y una mañana diferente para todas las familias en esta primera semana de 2026.

Foto: Javier Rueda

Precios del Teleférico San Bernardo

Si bien hasta los 12 años no pagan, estas son las tarifas para los acompañantes:

Foto: Javier Rueda

  • Salteño $10.000.
  • Nacionales $20.000.
  • Internacionales $25.000.
  • Jubilados pagan la mitad.
  • Estudiantes cuentan con promociones.

Foto: Javier Rueda

Temas de la nota

