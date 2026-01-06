PUBLICIDAD

6 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Conflicto entre EEUU y Venezuela
Escuela de manejo

La Escuela Municipal de manejo puso "primera" y abrió el ciclo 2026 con 200 alumnos en el aula

Con una fuerte apuesta a la educación vial, la Municipalidad de Salta inició un nuevo año de formación gratuita para conductores, con un sistema escalonado que combina examen eliminatorio, prácticas supervisadas y vehículos oficiales. 
Martes, 06 de enero de 2026 09:48
Comenzó el segundo año de la Escuela Municipal de manejo. El inicio del ciclo 2026 fue a aula llena.
Bajo el sol de enero, una nueva camada de aspirantes a conductores marcó el inicio de un proceso que busca transformar la cultura vial de la ciudad. No se trata simplemente de aprender a mover un vehículo; se trata de una apuesta a la responsabilidad ciudadana. Con aulas llenas y expectativas altas, la Escuela Municipal de Manejo dio inicio a un nuevo ciclo formativo que apunta a algo más profundo que aprender a conducir: formar conductores responsables y reducir los siniestros viales desde la educación.

La primera comisión, integrada por 200 alumnos de entre 18 y 64 años, comenzó esta semana con las clases teóricas de educación vial, instancia obligatoria y eliminatoria antes de acceder a la práctica. La propuesta forma parte de la planificación anual de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, que prevé alcanzar en esta primera etapa a cerca de 4.000 vecinos.

La responsable del programa, Natalia Madrazo, explicó que el trayecto inicial incluye material de estudio y un examen teórico de 40 preguntas, del cual se debe aprobar al menos el 80% para continuar. “Es una instancia clave: quienes no superen esta evaluación no podrán avanzar a las prácticas”, señaló.

Quienes aprueben pasarán, desde la próxima semana, a la fase más esperada del curso: siete clases prácticas de manejo, realizadas con vehículos provistos por la Municipalidad. Las prácticas se desarrollarán en el Centro de Convenciones, en un circuito cerrado, bajo la supervisión de instructores especializados.

Durante esa etapa, los alumnos aprenderán maniobras básicas, estacionamiento, control del vehículo y nociones de conducción segura, en un entorno controlado que permite ganar confianza antes de salir a la vía pública.

Desde el área de Tránsito destacan que la Escuela de Manejo no solo apunta a facilitar el acceso a la licencia, sino a incorporar hábitos de conducción responsables, especialmente en un contexto donde los siniestros viales siguen siendo una de las principales problemáticas urbanas.

Con este arranque, la Escuela Municipal de Manejo vuelve a posicionarse como una herramienta central de prevención, formación y acceso igualitario, apostando a que más vecinos aprendan a manejar con conocimiento, práctica y conciencia vial.

