Más de 16 mil "colgados" a la luz, un robo de $3.400 millones al año

El robo de energía eléctrica en Salta dejó de ser un fenómeno marginal para convertirse en un problema estructural que impacta de lleno en el sistema y en el bolsillo de los usuarios. Según un documento oficial al que accedió El Tribuno, actualizado a enero de este año, en la provincia se contabilizan 16.282 conexiones clandestinas domiciliarias.

El consumo mensual estimado por hogar es de 220 kWh. Proyectado a un año, el total asciende a 42.985.061 kWh, lo que representa un impacto económico anual de $3.463.091.423. En términos técnicos, equivale a dos puntos de pérdidas del sistema eléctrico provincial.

En Capital

En la ciudad de Salta se registran 6.554 conexiones irregulares. El mayor foco se encuentra en el asentamiento San Calixto y Ampliación Parque La Vega, donde 1.900 familias están colgadas a la red eléctrica. En esta barriada precisamente crece el reclamo de los vecinos que sí pagan la luz y aseguran que la red se está colapsando.

Villa Floresta ocupa el segundo lugar con 700 conexiones clandestinas. Luego aparecen los barrios y asentamientos Juan Manuel de Rosas, San Justo y Ampliación 20 de Junio, con 300 viviendas cada uno. En el barrio Docente se registran 250 casos, mientras que en Gauchito Gil y El Paraíso figuran 200 asentamientos en cada sector.

En Tartagal

En el distrito Tartagal, según el relevamiento del Ente Regulador de los Servicios Públicos, se concentran 5.864 conexiones ilegales, lo que lo ubica como el segundo territorio con mayor población colgada.

En la ciudad cabecera del departamento San Martín, el asentamiento "Kilómetro 6"registra 2.731 vecinos con conexiones clandestinas y en 9 de Julio se contabilizan 250. En el barrio "San Francisco 2", de General Mosconi,hay 250 familias en esta situación, mientras que en el asentamiento 18 de Marzo de Salvador Mazza se registran 200 casos.

Orán y otros distritos

Orán ocupa el tercer lugar provincial con 2.297 viviendas colgadas, de las cuales 200 corresponden al asentamiento San Expedito.

En Hipólito Yrigoyen, en el sector conocido como 62 Hectáreas, hay 350 hogares en estas condiciones.

En General Güemes figuran 770 asentamientos irregulares: 500 en Nueva Esperanza 2 y 110 en Nueva Esperanza.

En Metán se contabilizan 490 conexiones ilegales: Santa Ana y Virgen del Valle con 70 casos cada uno.

Quién paga el robo

El titular del Ente Regulador de los Servicios Públicos, Carlos Saravia, explicó a El Tribuno que el tendido eléctrico tiene tres hilos: dos pertenecen a la empresa distribuidora Edesa y corresponden al servicio interconectado domiciliario, mientras que el tercero es el del alumbrado público.

"El consumo de la luminaria lo pagamos todos. Si te colgás de ahí, el choreo lo pagamos todos", afirmó. "Si te colgás de la otra línea, lo paga Edesa".

Actualmente, Edesa tiene reconocido un 3% de pérdidas no técnicas. Sin embargo, el fenómeno ya alcanza el 4,3%. Ese 1,3% adicional es absorbido por la empresa.

"En un país con pobreza se tiene asumido el robo de luz por parte de sectores vulnerables, pero es un fenómeno creciente", dijo Saravia.

Regularizar cada conexión clandestina implica un costo cercano al millón de pesos por familia, considerando pilares, instalaciones y acondicionamientos. En el caso del agua, la regularización supera los $600 mil.

El funcionario también detalló que existen distintas modalidades del robo: "Hay colgados colectivos, que son los que ponen postes y tiran líneas. Y prácticas individuales. Se contrata a un electricista que cuelga a la gente a cambio de una tarifa".

De los no residenciales

El problema no se limita a sectores vulnerables. El año pasado se presentó una denuncia ante la Justicia por otro fenómeno de hurto de energía: aproximadamente 1.800 usuarios no residenciales detectados robando electricidad.

"Hay de todas las actividades. Increíblemente, hoteles, fincas y hasta dependencias municipales", sostuvo Saravia.

La documentación fue remitida a la Fiscalía y las actuaciones judiciales están en curso.

Asentamientos

Distrito Capital (6.554)

Juan Manuel de Rosas (300)

San Calixto + Ampl Parque La Vega(1900)

Docente (250)

Los Piletones (50)

La Union (60)

Primero de mayo (20)

Divino Niño (50)

Universitario (70)

Vila Sara - La Caldera (20)

San Agustin - Sanlo (20)

San José (20)

Villa Luján (10)

Del Carmen (15)

Bicentenario (55)

Villa Asunción (20)

Comunidad Lule (80)

La Cienaga (20)

La Cienaga loteo nuevo (150)

Los Sauces (20)

Nueva esperanza (30)

El Paraíso (200)

Solis Pizzaro (90)

Progreso (190)

Alta Tensión (50)

La Rivera (20)

Albergue I (20)

Albergue II (50)

San Anotonio (10)

Ceferino (60)

Trece de Abril (50)

Las Colinas (150)

Arturo Torino (20)

El Jardin (50)

Floresta (700)

La Cerámica (90)

Norte Grande (110)

San Francisco Solano (60)

23 de agosto (50)

Lavallle (20)

Tinkunaku (150)

Amp. 20 de junio (300)

Fraternidad (50)

Gauchito Gil (200)

Virgen de Urkupiña (100)

Fca. San Francisco (60)

Sanidad 2 (104)

San Justo (300)

Islas Malvinas - R. de Lerma (100)

Loteo SUTIAGA (20)

Ex Matadero - Cerrillos (20)

Distrito Güemes (770)

Distrito Metán (490)

Distrito J.V. González (325)

Distrito Orán (2.297)

Distrito Tartagal (5.846)