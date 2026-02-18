La UTA también hará paro desde la medianoche y no habrá colectivos este jueves

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció este miércoles su adhesión al paro general convocado a nivel nacional de el jueves 19, en defensa de los derechos laborales que -según expresa el gremio- se verían afectados por la pretendida reforma laboral. Y pidieron que los usuarios tomen los colectivos una hora antes de la medianoche de esta jornada para no quedarse sin medio de transporte.

A través de un comunicado oficial firmado por su secretario general, Roberto Fernández, el sindicato que nuclea a los trabajadores del transporte automotor informó que la medida responde no solo al contenido de la iniciativa legislativa, sino también al contexto económico que atraviesa el sector.

En el documento, la UTA advierte sobre la “sostenida caída del salario real”, la pérdida del poder adquisitivo y el deterioro del empleo dentro de la actividad. Además, sostiene que los trabajadores están soportando “el mayor peso del ajuste económico”, con ingresos que no acompañan el aumento del costo de vida y con crecientes riesgos sobre la estabilidad laboral.

Desde el gremio señalaron que el paro constituye una medida legítima de defensa colectiva frente a políticas que, afirman, afectan la dignidad del trabajo, la estabilidad del empleo y la sustentabilidad de la actividad del transporte.

La convocatoria alcanza a los servicios de corta, media y larga distancia, así como también a combis y subterráneos en todo el territorio nacional. En ese sentido, la UTA llamó a sus afiliados a acompañar la medida “con responsabilidad, unidad y conciencia”, en resguardo del presente y el futuro de la actividad.

De esta manera, el sindicato del transporte se suma a la jornada de protesta nacional, en un escenario de creciente tensión entre los gremios y el Gobierno en torno a las reformas laborales y el impacto de la situación económica en los ingresos de los trabajadores.

Lo que indica el comunicado:

Unión Tranviarios Automotor (UTA)

La Unión Tranviarios Automotor informa a sus afiliados, trabajadores del transporte y a la sociedad en su conjunto que ha resuelto adherir al paro general convocado, en defensa de los derechos laborales, cercenados por la pretendida reforma laboral.

Esta decisión se fundamenta no solo por los términos de la ley, sino por la situación que atraviesan los trabajadores, marcada por la sostenida caída del salario real, la pérdida del poder adquisitivo y el deterioro del empleo en el conjunto de la actividad.

El escenario actual evidencia que los trabajadores están soportando el mayor peso del ajuste económico, con ingresos que no acompañan el aumento del costo de vida y con crecientes riesgos sobre la estabilidad laboral, lo que exige una respuesta gremial clara, firme y representativa.

La UTA considera que, frente a este contexto, el paro constituye una medida legítima de defensa colectiva ante políticas que afectan directamente la dignidad del trabajo, la estabilidad del empleo y la sustentabilidad de la actividad del transporte.

Asimismo, reafirmamos que esta medida no responde a intereses sectoriales ni coyunturales, sino a la necesidad de expresar el reclamo de miles de trabajadores que ven deteriorarse día a día sus condiciones de vida.

La UTA ratifica su compromiso histórico con la defensa del salario, el empleo y los derechos laborales, y convoca a los trabajadores a acompañar esta medida de fuerza en todo el territorio Nacional, para corta, media, larga distancia, combi y subterráneo, con responsabilidad, unidad y conciencia, en resguardo del presente y del futuro de la actividad. Saludo a Ud. atentamente.

ROBERTO FERNANDEZ

Secretario General

Unión Tranviarios Automotor (UTA)

