Paro nacional: la Municipalidad desplegó un operativo de limpieza en el macrocentro

La Municipalidad puso en marcha un amplio operativo de limpieza durante la madrugada de este 19 de febrero, en el marco del paro nacional convocado por la CGT que afectó el servicio habitual de recolección domiciliaria de residuos en la ciudad.

Según se informó oficialmente, las tareas comenzaron a las 00 con intervención de distintas áreas municipales y el acompañamiento de cooperativas, concentrándose principalmente en el macrocentro. El objetivo fue prevenir la acumulación de basura en la vía pública y evitar la generación de microbasurales y posibles focos infecciosos.

Desde el Ejecutivo local se había solicitado previamente a comerciantes y vecinos no sacar los residuos mientras durara la medida de fuerza. Sin embargo, algunos locales céntricos incumplieron la indicación, por lo que se procedió al labrado de actas de infracción correspondientes.

El operativo se extendió durante la madrugada y primeras horas de la mañana, mientras el servicio de recolección continúa afectado por la medida sindical.