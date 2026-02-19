Tests en Bahréin: Colapinto terminó séptimo en la primera sesión del día

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) terminó séptimo en la primera sesión de este jueves, correspondiente a los tests de pretemporada de la Fórmula 1 que se desarrollan en Bahréin.

El piloto de Alpine logró dar 54 vueltas y registró un mejor tiempo de 1:35,506, que le permitió finalizar a dos segundos y 53 milésimas del líder de la sesión, que fue el británico Lando Norris (McLaren).

En la segunda posición quedó el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), a 131 milésimas de Norris, mientras que el británico George Russell terminó tercero, a 658 milésimas del último campeón del mundo de la categoría.

Los otros pilotos que finalizaron por delante de Colapinto fueron el tailandés Alexander Albon (Williams), el brasilero Gabriel Bortoleto (Audi) y el británico Oliver Bearman (Haas).

Por otra parte, terminaron en las últimas posiciones el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls), el español Fernando Alonso (Aston Martin), el británico Lewis Hamilton (Ferrari) y el finlandés Valtteri Bottas (Cadillac).

La actividad para Colapinto continuará en la segunda sesión del día, que inicia a las 9 (hora de Argentina) y se extiende hasta las 13. Dicha tanda marcará el final de la pretemporada para el argentino, ya que el viernes solo girará su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly.