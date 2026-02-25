La UCR contra la nómina de jueces de Corte y la reforma

La presidenta de la UCR en Salta y diputada provincial, Soledad Farfán, expresó un fuerte pronunciamiento político e institucional al cuestionar el proceso de nominación de jueces para la Corte de Justicia y rechazar el proyecto de reforma electoral impulsado por el oficialismo provincial. El radicalismo reclamó transparencia, consensos y respeto por las reglas democráticas.

A través de un mensaje audiovisual difundido en las últimas horas, Farfán fijó la posición del radicalismo salteño frente a dos debates que concentran la atención política: la integración de la Corte de Justicia y el proyecto del Gobierno de una reforma electoral.

En relación con la nominación de jueces para la Corte, la titular de la UCR advirtió sobre la falta de garantías institucionales y de un debate amplio, y cuestionó que el proceso se lleve adelante sin los consensos necesarios entre las distintas fuerzas políticas. En ese sentido, remarcó que la designación de magistrados para el máximo tribunal no puede responder a lógicas coyunturales ni a acuerdos cerrados, sino que debe sostenerse en criterios de idoneidad, independencia y transparencia.

En el mismo pronunciamiento, la dirigenta radical expresó el rechazo del partido al proyecto de reforma electoral, al considerar que la iniciativa no surge de una demanda social concreta ni de un diagnóstico consensuado sobre el funcionamiento del sistema vigente. Señaló que modificar las reglas electorales en un año políticamente sensible genera desconfianza y abre sospechas sobre los verdaderos objetivos de la propuesta.

Farfán insistió en que cualquier reforma de este tipo debe ser el resultado de un proceso serio de discusión, con participación de la oposición, especialistas y organizaciones de la sociedad civil.

"El sistema electoral es la base de la representación democrática y no puede ser modificado de manera unilateral", advirtió.

Advertencia institucional

El pronunciamiento de la presidenta del radicalismo salteño se enmarca en un contexto de creciente tensión política, donde distintos sectores de la oposición vienen manifestando reparos tanto por el rumbo institucional como por la concentración de decisiones en el oficialismo.

Desde la Unión Cívica Radical reafirmaron su compromiso con la defensa de la división de poderes, la independencia judicial y la vigencia de reglas electorales claras y estables. Además, anticiparon que el partido seguirá expresándose y participando activamente del debate público en torno a estos temas.

"El fortalecimiento de la democracia requiere instituciones sólidas, previsibilidad y respeto por las minorías", concluyó Farfán.

