Sesión preparatoria en el Concejo Deliberante

De acuerdo a lo dispuesto mediante resolución de Presidencia Nº 11, los concejales que integran el Cuerpo legislativo de la ciudad de Salta se reunirán en sesión preparatoria este viernes 27 de febrero a partir de las 10 horas, para avanzar en lo que concierne a las actividades previas al inicio de las sesiones ordinarias previstas para este año .

De acuerdo a lo informado el orden del día previsto para la fecha consigna ratificar a los integrantes y autoridades de las Comisiones permanentes, así como determinar el día y la hora de las sesiones ordinarias, conforme a lo dispuesto en los artículos 19 Bis y 56 de la resolución N° 374/10 – Reglamento Interno del Concejo Deliberante.

El punto aparece como expectante ante la nueva integración política del CD cpitalino tras las elecciones pasadas. Cabe señalar que la sesión preparatoria será transmitida en vivo y se podrá realizar su seguimiento mediante el link http://www.cdsalta.gob.ar, así como por la página de Facebook y el canal de YouTube de la institución legislativa.

En los considerandos de la resolución se consigna que la misma se lleva a cabo en virtud de lo establecido en el artículo 19 Bis del reglamento interno del Concejo Deliberante, el que dispone la convocatoria a sesión preparatoria entre el 20 y el 28 de febrero, con el objeto de integrar y elegir las autoridades de las comisiones permanentes con las que cuenta el órgano legislativo.

Cabe señalar que la primera sesión ordinaria del año 2026 del Concejo Deliberante capitalino se realizará este domingo 1º de marzo a horas 7. La ceremonia estará encabezada por el intendente de la ciudad de Salta, Emiliano Durand, quien brindará en la oportunidad su mensaje a los ediles y la comunidad, exponiendo las acciones proyectadas para el presente año.