Aumentos de hasta un 35% en la luz

Las facturas de Edesa que comenzarán a distribuirse este mes en Salta reflejarán aumentos de hasta el 35% para miles de familias, como consecuencia del nuevo régimen nacional de subsidios y del incremento del precio mayorista de la energía. El impacto se verá por primera vez en las boletas correspondientes a los consumos de enero.

Según estimaciones expuestas por el Ente Regulador de los Servicios Públicos (Enresp), alrededor de 36.000 hogares dejarán de pertenecer a categorías subsidiadas y pasarán a pagar la tarifa plena, lo que implicará saltos significativos en los montos mensuales. En total, el servicio de Edesa alcanza a cerca de 350.000 usuarios residenciales en la provincia.

Desde el 1 de enero quedó sin efecto el esquema de segmentación en tres niveles (altos, medios y bajos ingresos) y se pasó a un sistema más simple, con solo dos grupos: con subsidio y sin subsidio. Los usuarios de mayores ingresos perdieron la bonificación que aún conservaban, cercana al 15%, y ahora abonan el costo total de la energía consumida.

Para quienes mantengan la ayuda estatal también habrá subas, ya que se redujeron los bloques de consumo subsidiado. El tope será de hasta 300 kWh mensuales en meses de mayor demanda (verano e invierno) y de 150 kWh en los períodos templados. Hasta diciembre el límite general era de 350 kWh.

La diferencia se facturará a tarifa plena. A modo de ejemplo, con ocho horas diarias de funcionamiento de un aire acondicionado, solo el equipo puede superar los 400 kWh mensuales.

Además, el acceso al subsidio quedó restringido a hogares con ingresos de hasta tres Canastas Básicas Totales, hoy equivalentes a unos $3,7 millones mensuales para una familia, y se excluye a quienes superen determinados parámetros patrimoniales, como propiedades o vehículos registrados.