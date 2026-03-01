El reclamo gremial docente por las paritarias nacionales

Mañana comienza el ciclo lectivo en Salta en medio de la convocatoria a un paro nacional docente impulsado por gremios de alcance federal. Si bien la discusión salarial en la provincia ya concluyó con acuerdo firmado, los sindicatos que adhieren sostienen que la medida apunta al Gobierno nacional y al reclamo por la restitución de fondos y la convocatoria a la paritaria nacional.

Desde el Congreso Nacional de CTERA se definió el "paro nacional docente para el día 2 de marzo, en el marco del no inicio del ciclo lectivo", junto con un plan de acción que incluye caravanas, carpas y movilizaciones en todo el país.

En Salta, la situación tiene matices. La Provincia cerró su acuerdo salarial con los principales sindicatos y sostiene el pago del Incentivo Docente que dejó de enviar Nación. Además, el Gobierno provincial anunció que descontará el día no trabajado, bajo el criterio de "día no trabajado, día no pagado", lo que genera dudas sobre el nivel de adhesión en el distrito.

Desde la Asociación Docente Provincial (ADP), su secretario general Fernando Mazzone confirmó la adhesión: "Desde ADP adherimos al paro nacional convocado por CTERA porque consideramos que es necesaria una paritaria nacional que fije el piso para las negociaciones provinciales". Para el gremio, sin ese ámbito nacional se debilita el marco salarial que ordena las discusiones en cada jurisdicción.

Por su parte, el delegado normalizador de UDA Seccional Salta, Daniel Roberto Amidei, explicó que la medida "es una decisión adoptada por la conducción nacional de UDA para toda la República Argentina" y que el eje central es "visibilizar la importancia de la paritaria docente nacional".

Amidei recordó que, tras la descentralización educativa de los años '90, las provincias quedaron como patronales del sistema público, lo que generó fuertes desigualdades. "La paritaria nacional fija un salario mínimo docente para todo el país, un piso por debajo del cual ninguna provincia puede pagar. Si una provincia no puede afrontarlo, la Nación debe compensarla con un fondo específico. Eso garantiza equidad", sostuvo.

Además del salario mínimo, el dirigente señaló que en esa instancia se discuten fondos para infraestructura, material didáctico, conectividad y financiamiento de escuelas técnicas. "Desde la asunción de Javier Milei no se volvió a convocar formalmente a la paritaria nacional docente. Y eso impacta directamente en las provincias", afirmó.

En relación a Salta, Amidei indicó que la falta de esos recursos afecta la calidad educativa y las oportunidades de los alumnos. "Hoy un estudiante de una escuela pública en Buenos Aires puede tener más recursos que uno en Salta porque dejaron de llegar fondos que antes equilibraban la balanza", explicó.

Sobre la posible adhesión, el dirigente reconoció que existe preocupación por el descuento salarial. "El paro es una medida legal. El docente que decide adherir está cubierto legalmente. Luego la patronal puede decidir si descuenta o no el día, eso es otra cuestión", indicó.

Respuesta oficial

Williams Becker, secretario de Gestión Educativa, explicó que el Ministerio ya organiza un relevamiento temprano a través de "escuelas testigo" para contar con datos preliminares antes de las 10. No obstante, sostuvo que no esperan un escenario distinto al de las primeras medidas de fuerza contra el gobierno de Milei, que registraron bajo acatamiento.

Respecto a los descuentos, fue categórico: "El día no trabajado se descuenta. Es lo que corresponde por ley. La medida está convocada por entidades con representación gremial, por lo que la inasistencia es justificada, pero el descuento salarial se aplica".