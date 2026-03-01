Emiliano Durand: discurso centrado en las obras

El intendente Emiliano Durand encabezará este domingo 1º de marzo la apertura de las Sesiones Ordinarias 2026 del Concejo Deliberante y, según pudo saber este diario, su discurso estará centrado en el avance de obras estratégicas para la ciudad y en un plan de capacitación y generación de empleo a través de nuevas fábricas municipales.

La ceremonia se realizará a las 7 en el recinto "Gobernador Miguel Ragone" y será transmitida en vivo por los canales oficiales del Concejo. Allí, el jefe comunal brindará su mensaje anual, con un balance de gestión y los principales ejes proyectados para este año.

Uno de los puntos centrales será la infraestructura vial. Durand hará referencia a la obra ejecutada en la zona sur, que mejoró la circulación y descomprimió uno de los sectores con mayor crecimiento urbano. También se espera que detalle el avance de los trabajos en el Mercado San Miguel, afectado por el incendio de noviembre de 2024, cuya reconstrucción ya registra un 30% de ejecución.

En materia de infraestructura urbana, el intendente también pondrá el foco en el nuevo puente proyectado para el barrio Santa Lucía, luego de que días atrás cediera uno de los tabiques de la estructura actual. Se trata de una obra estimada en alrededor de 3 mil millones de pesos.

La conectividad será otro de los ejes fuertes del mensaje. Entre los anuncios previstos figuran intervenciones integrales en la colectora de Avenida Bolivia, con nuevos accesos, y la recuperación de Avenida Asunción en el ingreso a la ciudad, con trabajos que se extenderán hasta la Terminal de Ómnibus. La intención es mejorar los accesos, ordenar el tránsito y optimizar los principales corredores urbanos.

Además de las obras, Durand dedicará un tramo de su discurso a las políticas de capacitación y empleo. Se prevé que anuncie la construcción de la segunda fábrica municipal en la zona oeste y la tercera en la zona norte.