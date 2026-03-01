Hotel Alejandro I celebra 20 años como referente de hospitalidad en el norte

A veinte años de su apertura, el Hotel Alejandro I, hoy Alejandro I Affiliated by Meliá, celebra dos décadas de historia consolidándose como uno de los principales referentes de la hotelería en el norte argentino, combinando identidad local, calidad de servicio y una evolución constante.

Desde su inauguración, el hotel nació con un propósito claro: ofrecer en el corazón de la ciudad de Salta un espacio donde la hospitalidad se viviera con la calidez característica de la región. A lo largo de estos años, ese espíritu se mantuvo intacto, acompañando el crecimiento del destino turístico y posicionándose como un punto de encuentro para viajeros de todo el mundo, el segmento corporativo, la cultura y los grandes eventos.

Ubicado a solo dos cuadras de la Plaza 9 de Julio y de los principales atractivos históricos y culturales, el hotel cuenta con 160 habitaciones y 7 suites distribuidas en 14 pisos, con vistas panorámicas a la ciudad y a los cerros que la rodean, además de una completa propuesta de servicios que incluye un Health Club de más de 1000 m², piscina climatizada, gimnasio, spa, espacios gastronómicos y salones para eventos sociales y corporativos.

Imagen del restaurante El Mesón.

En estas dos décadas, el Hotel Alejandro I ha recibido a más de 1.000.000 huéspedes y ha sido sede de más de 6.000 eventos, convirtiéndose en anfitrión de personalidades de la cultura, delegaciones deportivas, encuentros empresariales y celebraciones que forman parte de la memoria colectiva de la ciudad.

Detrás de cada experiencia hoy hay un equipo de más de 130 colaboradores, verdadero motor del hotel y protagonista de una filosofía basada en el servicio personalizado, el profesionalismo y el orgullo de representar la hospitalidad salteña.

Evolución constante

A lo largo de estos años, el hotel atravesó procesos de renovación y modernización que acompañaron las nuevas tendencias del turismo, manteniendo siempre su esencia. Habitaciones actualizadas, incorporación de tecnología, desarrollo gastronómico y mejoras en infraestructura reflejan una búsqueda permanente por ofrecer experiencias de calidad alineadas con los estándares internacionales.

El compromiso con la sustentabilidad y la accesibilidad también forma parte de esta evolución, con reconocimientos como el Nivel Oro del programa Hoteles Más Verdes y acciones orientadas a un turismo responsable e inclusivo.

El aniversario

El vigésimo aniversario encuentra al hotel en una etapa especialmente significativa: su reciente incorporación a la red Affiliated by Meliá, que le aporta proyección global, nuevas oportunidades comerciales y presencia en mercados internacionales, manteniendo su identidad y gestión local.

Una de las habitaciones del hotel, con una vista privilegiada.

Esta alianza representa un paso estratégico que permite potenciar la visibilidad de Salta como destino y fortalecer el posicionamiento del hotel dentro del turismo internacional, integrándolo a los estándares y plataformas de una de las compañías hoteleras más importantes del mundo.

Creando experiencias

Más que un aniversario, estos 20 años representan una historia construida junto a quienes eligieron el hotel para descansar, trabajar, celebrar o descubrir la ciudad. Una historia hecha de encuentros, crecimiento y vocación de servicio.

Hoy, Alejandro I Affiliated by Meliá continúa mirando hacia adelante con el mismo propósito que le dio origen: recibir a cada huésped con la calidez del norte argentino y seguir siendo parte del desarrollo turístico de Salta.