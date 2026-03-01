Productores de Metán advierten sobre las inundaciones

Productores de la zona este de Metán se quejaron por las inundaciones, destrozos de alambrados y pérdidas en cultivos que sufren por las inundaciones debido a la gran cantidad de agua que corre principalmente por la ruta provincial 45 y otras derivaciones que llegan por las pendientes, por ejemplo, desde el paraje Campo Alegre, luego de cada tormenta fuerte.

El caudal

"Nuestra finca recibe todo el caudal de agua que sale desde Campo Alegre y lo que llega desde Punta del Agua por la ruta provincial 45, en donde primero provoca graves inconvenientes y destrozos en la finca de Martín Ancely. Por ese sector viene un canal lateral que permanentemente corta la ruta por todo el material de arrastre que se acumula luego de cada tormenta", dijo a El Tribuno, el productor y propietario de la finca Sachapera, Martín López.

"Nosotros construimos un canal de cuatro kilómetros de largo y 17 metros de ancho en el campo que es el que aporta soluciones porque toda el agua que va desde ese lugar termina en Río de las Conchas", destacó.

"Toda el agua va a parar al río, por eso no se puede decir que va desde la Sachapera a El Galpón porque se puede mal interpretar que nuestra finca podría haber sido la responsable de las lamentables inundaciones que se produjeron en esa localidad luego de las fuertes tormentas de febrero", aclaró López.

El productor advirtió de esta manera sobre las declaraciones de las autoridades de El Galpón que días pasados, cuando el pueblo se vio seriamente afectado por las fuertes precipitaciones, que el daño fue provocado por el escurrimiento de agua de las fincas aledañas, además de las lluvias. La cantidad de agua caída obligó también a abrir las compuertas del dique El Tunal.

El intendente Federico Sacca de El Galpón señaló en el momento de las inundaciones que no se puede determinar con precisión de dónde provino toda el agua que llegó al pueblo. Habló de sectores rurales y fincas, y aseguró que se solicitó la intervención de Recursos Hídricos.

"Acá lo que faltan son inversiones. Desde hace varios años venimos teniendo reuniones con Vialidad Provincial por la ruta provincial 45 y llevamos varios proyectos sobre la forma de manejar las aguas para evitar destrozos en los caminos y en los campos. Pero solamente pasaron las máquinas y estructuralmente no hay nada para dar una solución de fondo a esta problemática", indicó el productor.

Arrasó alambrados y soja

"Cuando hay tormentas fuertes mi finca, Punta de Agua, recibe agua de la ruta provincial 45 y otro gran caudal que viene desde un zanjón que está al sur de Metán. Esto cae en nuestro campo y en la finca Sachapera", dijo a El Tribuno el productor, Martín Ancely.

"En las últimas tormentas quedaron zanjones de tres metros de profundidad por diez metros de ancho, se llevó alambrados que estaban al lado de la ruta 45 y el agua entró al campo arrastrando árboles, piedras y otros sedimentos, arruinando unas seis hectáreas de soja, con pérdidas totales", detalló.

El contexto de las precipitaciones

El sureste de la provincia viene siendo afectado por intensas precipitaciones que marcaron registros históricos a principios de febrero cuando se registraron lluvias de 200 milímetros en pocas horas, DEsde aquel momento hasta hace poco días atrás, personal de la Municipalidad de El Galpón, de Bomberos Voluntarios y la Policía siguen trabajando para asistir a los afectados que padecieron la grave inundación del 6 de febrero pasado, en la que hubo cuantiosos daños y más de 200 evacuados por el desborde del río Juramento y el arroyo Las Tipas. Los barrios Congreso y Villa María también sufrieron las inclemencias de la lluvia.

Relevamiento del Inta en la zona

"Desde hace cuatro años que venimos luchando para que se hagan las obras necesarias. Vialidad Provincial cuenta con la maquinaria y el personal", destacó Ancely al advertir sobre la necesidad de canales que contengan el agua que baja por la ruta provincial 45.

Los daños sobre cultivos de soja.

Luego de la última tormenta fuerte el Inta Metán estuvo haciendo un relevamiento en la zona para observar los daños en los cultivos y cómo circulan las aguas. También hicieron un monitoreo de la plaga conocida como "chicharrita" que afecta directamente al maíz.

"Las aguas que ingresan a la finca Sachapera y a otras de ese sector van a parar al río Conchas", confirmó el técnico del Inta, Gustavo Chavarri.