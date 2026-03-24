Las subas de combustibles ya suman unos $850 en un año

Los combustibles volvieron a subir y en Salta ya cruzaron una barrera simbólica: el litro de todos los tipos de naftas y gasoil supera los $2.000. Con la última actualización, en estaciones de servicio capitalinas, desde ayer los precios quedaron en $2.050 para la nafta súper, $2196 la Infinia, $2168 el diésel y $2307 el Infinia diésel.

Aunque nadie lo explica oficialmente, al parecer la suba del precio internacional del petróleo, impulsada por la escalada del conflicto en Medio Oriente y las tensiones en el estrecho de Ormuz, comenzaron a trasladarse a los precios en el país. En ese escenario, los combustibles ya acumulan incrementos variables en las últimas semanas y no se descartan nuevos ajustes.

La comparación interanual muestra con claridad la magnitud del ajuste. En marzo de 2025, la nafta súper se vendía a $1236 y hoy cuesta $2050, lo que representa un aumento de $814 por litro, equivalente al 65,9%. En el caso de la nafta Infinia, el precio pasó de $1487 a $2196, con una suba de $709 (47,7%).

El diésel común es el que más subió en términos absolutos: pasó de $1284 a $2168, es decir, $884 más por litro y un incremento del 68,8%. Por su parte, el diésel Infinia aumentó de $1519 a $2307, con una suba de $788 (51,9%).

Estos incrementos quedaron muy por encima de la inflación general. Según el Indec, el índice de precios acumuló un 33,1% interanual en febrero, lo que marca que los combustibles prácticamente duplicaron la dinámica promedio de precios de la economía.

El ritmo de aumentos se aceleró en marzo. El 5 de este mes, la nafta súper en Salta se vendía $240 por litro más barata, un 13,2% menos.

La nafta Infinia, en tanto, tuvo un aumento de $214 (10,8%). El diésel subió $259 más por litro, un 13,6%, mientras que el diésel Infinia tuvo una suba de $218 (10,4%).

Brecha

La comparación con la Ciudad de Buenos Aires muestra que los precios en Salta se ubican por encima de los valores de referencia nacional.

Tras la última suba en CABA la nafta súper pasó a $1803, mientras que la premium (Infinia) subió a $1975. Frente a esos precios, la diferencia es marcada. En Salta, la nafta súper ya se vende a $2050, es decir, unos $247 más cara que en Buenos Aires. En el caso de la nafta Infinia, el precio local de $2196 supera en $221 al de CABA.

La brecha también se observa en el gasoil. Mientras en Buenos Aires el litro se ubica por debajo de los $2.000 en la mayoría de los casos, en Salta el diésel común alcanza los $2.168 y el Infinia diésel llega a $2.307.

En la práctica, implica que cargar combustible en Salta resulta entre un 10% y un 15% más caro que en la capital del país, lo que suma presión sobre el transporte, la producción y el consumo local.

Caída del consumo

Mientras los precios suben, el consumo muestra una tendencia opuesta a nivel país. En febrero de 2025, el volumen total de ventas de combustible al público fue de 1.309.505 metros cúbicos entre naftas y gasoil, lo que representó una caída del 4% interanual y marcó el décimo quinto mes seguido en baja.

También se registró una contracción del 7,9% respecto de enero, lo que refuerza la debilidad de la demanda. Del total comercializado, las naftas representaron el 58% y el gasoil el 42%.

En el desglose por tipo de combustible, la nafta mostró una baja del 1,1% interanual, explicada por la caída del segmento súper (-4,8%), mientras que la premium registró una suba del 11,3%, aunque sobre volúmenes más acotados. En el caso del gasoil, la caída fue del 7,7%, con un descenso más pronunciado en el segmento común (-14,7%) y una suba en el premium (+5,8%).