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Salta

Juicio a "Kila" Gonza: emisión irregular de carnés

Testimonios complican al exintendente de San Lorenzo.
Jueves, 26 de marzo de 2026 01:13
Ernesto "Kila" Gonza.

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El juicio contra el exintendente de San Lorenzo, Ernesto "Kila" Gonza, continuó ayer con nuevas declaraciones testimoniales de empleados municipales y un contador, en una audiencia que se extenderá hasta el 30 de marzo.

Uno de los testigos señaló que el estado del parque automotor era "malo" y con escaso mantenimiento, y afirmó que durante la gestión se emitían carnés de conducir sin requisitos, por orden del intendente y su hermano. También denunció la desaparición de su sello y la posterior detección de licencias con firmas falsificadas.

Además, mencionó el faltante de neumáticos en un depósito municipal durante la transición de gobierno. Por su parte, un contador convocado por la defensa explicó aspectos técnicos de la auditoría realizada en el municipio y sostuvo que la certificación de firmas posterior no constituye una irregularidad.

Las acusaciones

Gonza está imputado por peculado, incumplimiento de deberes y negociaciones incompatibles, junto a otros exfuncionarios. El tribunal está integrado por los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Francisco Mascarello.

En la jornada también se avanzó en la incorporación de pruebas vinculadas a la administración municipal durante el período investigado.

 

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