Capacitación, prioridad en la dermatología salteña

La dermatología en Salta atraviesa un momento de fuerte crecimiento institucional y académico, impulsado por el trabajo de la Sociedad de Dermatología de Salta. Así lo explicó su presidenta, la doctora Carolina Ledesma (MP 2754), quien destacó que el objetivo central es “la capacitación permanente y la atención a la comunidad con profesionales idóneos”.

Según detalló, la sociedad se estructura sobre tres ejes fundamentales. “El rol más importante es el académico”, señaló, al tiempo que explicó que se realizan reuniones científicas mensuales y encuentros con otras especialidades para fortalecer el conocimiento. A esto se suma el trabajo en prevención: “tenemos campañas sobre psoriasis, cáncer de piel y cuidados dermatológicos, además de nuestras redes donde transmitimos información de interés general”.

Presidente Sociedad de Dermatologia de Salta. Foto: Pablo Yapura

El tercer eje es el compromiso con la calidad profesional. “Siempre trabajamos para que la atención sea brindada por especialistas y también contra el intrusismo que a veces se da desde otros ámbitos”, indicó.

Una sociedad unida y en constante formación

Ledesma destacó que uno de los pilares del trabajo es la unidad entre los profesionales. “Somos una sociedad muy unida, trabajamos en conjunto y la mayoría de nuestros miembros son especialistas”, afirmó .

En ese sentido, subrayó la importancia de la formación continua: “tener reuniones científicas todos los meses nos permite una capacitación súper actualizada”. También resaltó el sistema de recertificación profesional, que exige actualización constante: “nos incentiva a estar siempre formados porque si no, se pierde la categoría de especialista”.

El respaldo del Círculo Médico

La presidenta de la sociedad también resaltó el rol del Círculo Médico. “Es un apoyo constante, tanto en lo académico como en lo institucional y lo social”, explicó.

Dra. Adriana Falco, presidenta del Círculo Médico de Salta. Foto: Pablo Yapura

Detalló que la entidad no solo facilita espacios y actividades, sino que también representa a los profesionales en negociaciones con obras sociales y en cuestiones laborales. “Es un ente que nos respalda en todo lo que tiene que ver con convenios y condiciones de trabajo”, indicó.

Una jornada que marca el inicio del año

La entrevista se dio en el marco de la 1ª Reunión Científica 2026, realizada el 26 de marzo en el Círculo Médico, donde se abordaron temas de dermatología clínica e infectología.

Para Ledesma, este encuentro fue clave: “es nuestra apertura del año y es súper importante porque trabajamos en conjunto con infectología”. Y agregó: “tocamos temas actuales como pacientes inmunosuprimidos, leishmaniasis, micosis e infecciones de piel, con disertantes de alto nivel”.

También explicó la importancia del trabajo interdisciplinario: “el manejo con infectología es fundamental, sobre todo en una provincia como Salta donde hay muchas enfermedades infecciosas”.

Desafíos y avances en la especialidad

La presidenta de la entidad advirtió que uno de los principales desafíos es la velocidad de los avances médicos. “Hay una enorme cantidad de nuevos tratamientos y es imposible abordarlos de manera individual”, indicó.

En ese contexto, resaltó el trabajo colectivo y el rol de la tecnología: “la inteligencia artificial va a revolucionar todo y hay que aprender a manejarla”.

Un año con agenda intensa

La Sociedad de Dermatología de Salta proyecta un 2026 con múltiples actividades académicas, incluyendo jornadas interdisciplinarias, encuentros científicos y la organización del Congreso Argentino de Dermatología en septiembre, que reunirá a unos 2500 profesionales.