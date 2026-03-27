El After Office de UCASAL reunió a más de 90 graduados

En su quinta edición, el After Office de graduados de la Universidad Católica de Salta (UCASAL) volvió a confirmar que hay vínculos que no se terminan, sino que se transforman. En esta oportunidad, más de 90 egresados se reencontraron el pasado 19 de marzo.

La propuesta, impulsada por la Dirección de Graduados y Empleabilidad, se realizó en el bar Baum, en un ambiente distendido que combinó juegos, sorteos y premios aportados por auspiciantes. Pero más allá de lo recreativo, el encuentro tuvo un objetivo claro: generar conexiones reales entre profesionales con distintas trayectorias.

“Es una alegría inmensa, esto llegó para quedarse”, expresó el Mg. Lic. Estanislao Villanueva, vicerrector de Extensión e Integración Universitaria, quien destacó que estos espacios buscan potenciar el networking, promover el intercambio de ideas y seguir fortaleciendo una comunidad que crece incluso después de la graduación.

La iniciativa no solo crece en convocatoria, sino también en alcance. Desde la universidad proyectan replicar estos encuentros en distintas localidades, con el objetivo de llevar este espíritu de comunidad a las más de 130 sedes que UCASAL tiene en todo el país.

Así, el After Office se consolida como un espacio clásico de intercambio para los graduados, donde los lazos se reactivan, las oportunidades circulan y la experiencia universitaria encuentra nuevas formas de trascender y continuar en el tiempo.

Reviví los mejores momentos:

https://prensa.ucasal.edu.ar/v-after-office-2026-trib



