UCASAL reafirmó el valor de la vida en el Día del Niño por Nacer

¿Qué lugar ocupa hoy el valor de la vida en nuestra sociedad? Esa fue la pregunta que impulsó a estudiantes, docentes y profesionales a encontrarse, conversar y pensar juntos en una temática que atraviesa no solo la formación académica, sino también la vida cotidiana.

En el marco del Día del Niño por Nacer, el 25 de marzo, UCASAL llevó adelante el conversatorio “La vida es siempre un bien”. La propuesta dio inicio al ciclo “Familia, sé lo que eres” e invitó a detenerse, escuchar distintas miradas y generar un espacio de reflexión abierto y participativo.

La actividad fue organizada por el Instituto de la Familia y la Vida “Juan Pablo II”, junto al Departamento de Teología del Vicerrectorado de Formación. En esta oportunidad, la convocatoria integró a más de 60 alumnos de la Licenciatura en Kinesiología y Fisioterapia de la Facultad de Ciencias de la Salud.

El encuentro contó con la participación del Dr. Carlos Cristian Franco, médico de familia con amplia trayectoria en el ámbito público y privado, quien compartió su mirada profesional sobre el carácter inviolable de la vida humana desde la concepción y a lo largo de todas sus etapas.

Bajo la modalidad de focus group, los estudiantes participaron activamente, intercambiando ideas y reflexiones en torno a la importancia de promover una cultura del cuidado que ponga en el centro la dignidad de la persona.

Con el objetivo de seguir fortaleciendo estos espacios de diálogo, el instituto invita a los demás estudiantes de UCASAL a participar de la encuesta “El Valor de lo Esencial: La Vida Humana”. A través de un breve cuestionario, el centro busca conocer las inquietudes y perspectivas de los estudiantes en torno a diferentes temáticas para tratarlas en un próximo encuentro.

Conocé más:

https://prensa.ucasal.edu.ar/ninio-por-nacer-2026-trib



