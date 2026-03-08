El río Bermejo está descontrolado en la frontera y esperan la crecida en el Chaco salteño

"Está cortado nuevamente el Paso de Chalanas", dijo el periodista Rubén Mamaní, de RM_Noticias, desde el sur de Bolivia. Ya son 3 días consecutivos del paso que utilizan para cruzar entre la ciudad salteña de Aguas Blancas y la boliviana de Bermejo.

"Yo nunca lo ví así al Bermejo, de tan crecido. Con estas condiciones seguramente seguirá cortado el paso por chalanas unos dos o tres días más", dijo el interventor de Aguas Blancas, Adrián Ziagarán.

La decisión de los cierres de los puertos siempre es tomada por las cooperativas y operadores del servicio fluvial ante los aumento del caudal en el río. Se toma en cuenta además, la fuerte corriente y la turbiedad del agua, condiciones que representan un riesgo para la navegación de las embarcaciones.

Ante el cierre del Puerto de Chalanas, el único cruce habilitado es el puente internacional que conecta ambas localidades, donde se registraron filas y demoras.

"Las carreteras en el sur de Bolivia, las Panamericana que va a Tarija está transitable con precaución. Pero la cuenca alta del Bermejo sigue lloviendo, mañana está prevista un 90 por ciento de probabilidades de tormenta y para el martes igual. Así que seguro hasta el martes sigue cortado el paso de Chalanas", dijo Mamaní en consonancia con Zigarán.

En tanto que el periodista Sergio Ariel Costilla informó que el Bermejo registraba 4.50 m a la altura de Embarcación, a las 8 de hoy, y publicó una foto en el puente Manuel Elordi donde se muestra la magnitud de la crecida. La imagen causa terror porque el nivel del agua ya está por llegar a la altura del puente ferroviario que pasa a Embarcación.

Por ahora en Rivadavia Sur no está crecido, pero es una cuestión de horas. Todas las poblaciones rivereñas se están preparando para una crecida extraordinaria.

El ministro de Desarrollo Social, Mario Mimessi, en su rol de presidente del Comité de Emergencia Climática, informó que se mantiene un monitoreo permanente de la situación junto a los distintos organismos que integran el Comité, además del seguimiento del comportamiento de los ríos.

Asimismo, explicó que las asistencias destinadas a los municipios afectados se realizarán vía aérea, por lo que se aguarda la confirmación de los vuelos por parte de Aviación Civil, ya que los operativos dependen de las condiciones meteorológicas para poder concretarse.

Alerta Pilcomayo

Desde el Comité de Emergencia Climática también se monitorea la evolución del río Pilcomayo, que podría registrar un nuevo incremento en su caudal durante la noche del domingo y la madrugada de este lunes.

De acuerdo con lo informado por la Secretaría de Recursos Hídricos, el nivel del río en Villa Montes (Bolivia) continuó en ascenso y alcanzó los 3,87 metros a las 17 horas de este sábado, superando el registro anterior de este año hidrológico, que había sido de 3,65 metros el 29 de enero.

Según las proyecciones, este nivel representaría para Misión La Paz un caudal cercano a 6,10 metros durante la noche del domingo 8 y la madrugada del lunes 9. Si el Pilcomayo supera los 6 metros ya es considerado como una alerta naranja con altas probabilidades de desbordes importantes y desmoronamientos.

El Sistema de Alerta Pilcomayo ya emitió el comunicado donde advierte a "todas las poblaciones de la costa del río entre Villamontes y Misión La Paz-Pozo Hondo por desbordes y desmoronamientos importantes, especialmente en las zonas críticas".